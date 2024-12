Volley femminile, le migliori italiane della 11° giornata di A1. Come cresce Eze! Obossa devastante per il settimo sigillo di Busto

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 11ª GIORNATA DI SERIE A1

ANNA DANESI: Non viene troppo chiamata in causa da Konstantinidou la centrale azzurra in attacco e allora sistema con il muro il suo score nella sfida contro Vallefoglia. Arrivano 8 muri vincenti, per un totale di 13 punti con il 63% in attacco e pure un ace.

SONIA CANDI: Sfida da ex di gran lusso per la centrale di Vallefoglia che mette la firma sul punto conquistato a Monza. per lei 13 punti con il 67% in attacco, 2 muri e un ace a suggellare una prova di spessore.

EMMA GRAZIANI: Gaspari le concede spazio e lei si prende un o spicchio di palcoscenico chiudendo la sua prova a Pinerolo con 11 punti all’attivo, frutto del 67% in attacco e di 3 muri pesanti.

EKATERINA ANTROPOVA: Non manca mai. Anche a Pinerolo assoluta protagonista con la bellezza di 28 punti in tre set. Una macchina da guerra! Chiude con il 42% in attacco ma la marcatura delle rivali è di quelle strettissime, 4 muri e 4 ace. Decisiva, sempre!

FRANCESCA BOSIO: Che partita dell’alzatrice di Novara che, nel momento delicato, si carica sulle spalle la squadra e la fa girare come meglio può risultando poco scontata e molto precisa. Arrivano anche 3 punti che non guastano.

CHIDERA BLESSIN EZE: C’è una nuova alzatrice in città e se ne sentirà parlare! La regista di Talmassons mette lo zampino nella seconda vittoria (sempre in trasferta) delle friulane che alimenta la speranza di salvezza. Gioca un ottimo match al PalaWanny, distribuisce alla grande e mette a segno anche 3 punti.

ADHUOLJOK MALUAL: Firenze è in chiara difficoltà in questa fase della stagione ma le note positive non mancano. Contro Talmasson l’opposta azzurra mette a segno ben 21 punti con un ottimo 51% di positività in attacco e un ace ma non basta ad evitare una bruciante sconfitta.

REBECCA PIVA: E’ lei l’immagine di questa Busto straripante che conquista la settima vittoria in campionato e mette al sicuro la presenza ai quarti di Coppa Italia. Chiude la sua prova contro Perugia con la bellezza di 22 punti ma il dato che salta all’occhio è il 92% di positività in ricezione, con il 39% in attacco, 3 ace e 3 muri.

JOSEPHINE OBOSSA: Semplicemente devastante. Tanti anni di gavetta, tra panchina in A1 e la serie A2, e adesso si gode il suo momento di grazia l’opposta modenese che chiude il match con Perugia con 28 punti all’attivo, uno stratosferico 80% in attacco, 2 ace e 2 muri.

GAIA TRABALLI: Quando viene chiamata in causa, lei risponde sempre presente. A Busto Arsizio entra in corsa e in poco più di due set mette a segno 13 punti, conclude il match con l’81% in ricezione e con il 45% di positività in attacco.

LOVETH OMORUYI: La vittoria di Chieri contro Roma porta anche la firma della campionessa olimpica che mette a segno 15 punti, con un ottimo 61% in ricezione, il 38% in attacco e anche un muro