Volley femminile, Degradi: “Vittoria che crea consapevolezza”; Akrari: “Felice di aver aiutato la squadra”

Ad Antalya (Turchia), nel match valido per il quarto turno della Nations League 2024 di volley femminile, la Nazionale italiana guidata dal CT Julio Velasco, ha superato a domicilio le padrone di casa anatoliche per 1-3: per le azzurre si è trattato del terzo successo consecutivo dopo quelli con Germania e Bulgaria, giunti dopo la sconfitta contro la Polonia patita all’esordio. Al sito federale hanno parlato le azzurre Alice Degradi e Yasmina Akrari.

La soddisfazione di Alice Degradi: “Siamo molto contente, sapevamo che questa era una partita che poteva darci tanto e toglierci poco, però, penso che non l’abbiamo vissuta con questa idea. Ci siamo concentrate sul fatto che volevamo vincere. Già nel primo set si è vista un’ottima Italia, poi quelle indecisioni finali ci sono costate la frazione, però non ci hanno condizionato. Siamo state brave a rimanere sempre sul pezzo, anche quando eravamo sotto non abbiamo mai mollato e di questo sono molto soddisfatta. Io cerco sempre di dare il massimo, ogni tanto viene bene, ogni tanto faccio più fatica. Secondo me quando giochi in questi contesti hai solo più adrenalina e ti carica giocare contro tutto il pubblico avversario, anche se durante la partita io non mi rendo conto di niente. Questa vittoria sono convinta aiuti a creare consapevolezza e magari contro la Polonia non eravamo ancora così convinte. Le vittorie con Germania e Bulgaria ci hanno dato quella spinta in più, oggi dopo il primo set nei punti importanti non abbiamo sbagliato”.

Gioisce anche Yasmina Akrari: “È stata una faticaccia, in un palazzetto poi così pieno e così caldo, tutti tifavano per la Turchia, ma noi non ci siamo fatte intimorire. Siamo state davvero brave a tener botta e stare lì sul pezzo, nonostante, il tifo pazzesco che veniva dagli spalti. Nel primo set abbiamo espresso subito una buona pallavolo, poi ci siamo un po’ perse alla fine e contro una squadra del genere anche i dettagli fanno la differenza. Con il passare del gioco abbiamo sistemato un paio di cose, loro hanno delle attaccanti importanti, ma noi siamo state più che altro pazienti a muro e in difesa, non lasciando cadere nessun pallone. Questa sera siamo entrate in campo con la convinzione che non avevamo niente da perdere, ce la siamo giocata al massimo ed adesso ci godiamo questa splendida vittoria. Quando uno viene chiamato in causa spera sempre di dare il proprio contributo, sono davvero felice di aver aiutato la squadra. L’emozione si è fatta sentire, ma adesso a prevalere è la felicità per il risultato ottenuto”.