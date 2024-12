Volley femminile: Conegliano a Cuneo, Milano con Vallefoglia e Scandicci a Pinerolo nell’infrasettimanale di A1

Non ci sono big match nell’11ma giornata di andata del campionato di A1 femminile in programma quasi tutta mercoledì 4 dicembre alle 20.30 ma c’è qualche tranello che si nasconde nelle sfide che attendono le prime della classe, che partono con i favori del pronostico e che, Conegliano escluso, si danno battaglia per la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia nel terz’ultimo turno prima del giro di boa.

La Prosecco Doc Imoco ha già in tasca il titolo di campione d’inverno e non potrebbe essere altrimenti visto che vince ininterrottamente dall’inizio della stagione ed è già arrivata a 15 successi a fila. Difficile pensare che si possa fermare sul campo di una Honda Olivero Cuneo che comunque arriva da una vittoria fondamentale sul campo del Talmassons, ha vinto due delle ultime quattro gare disputate e non vuole fallire, a differenza dello scorso anno, l’obiettivo salvezza. Santarelli continuerà nella sua operazione turnover per non sovraccaricare le sue giocatrici e oggi potrebbe essere la volta di qualche giovane interessante da lanciare in campo. Cuneo scenderà in campo senza nulla da perdere e già riuscire a mettere in difficoltà la capolista sarebbe un ottimo risultato.

Nell’unica partita che non si gioca alle 20.30 ma con l’anticipo di un’ora alle 19.30 la Numia Milano ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Lavarini, a differenza di Santarelli, il turnover non lo può fare o meglio è costretto a farlo visto che deve fare a meno, a oggi, di Orro, Pietrini e Marinova e difficilmente riuscirà a recuperare qualcosa per domani. Dall’altra parte della rete c’è una squadra, quella marchigiana, che arriva da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali subita tra le mura amiche contro Pinerolo nella partita che poteva metterla al sicuro da sorprese per centrare uno dei primi otto posti. Invece adesso le marchigiane devono difendere l’ottavo posto dagli assalti di Pinerolo e magari anche Firenze e dunque proveranno a muovere la classifica all’Opiquad Arena di Monza in una delle trasferte più difficili della stagione.

Trasferta piemontese anche per la Savino del Bene Scandicci che va a caccia della sua quinta vittoria a fila in campionato sul campo della Wash4Green Pinerolo. La formazione toscana sembra aver trovato la quadratura del cerchio con Mingardi nel ruolo di schiacciatrice e viaggia spedita al terzo posto in classifica, mentre Pinerolo ha ancora qualche possibilità di rientrare nelle prime otto dopo un primo scorcio di stagione poco convincente per quelle che erano le ambizioni e le potenzialità della squadra piemontese. Si potrebbe assistere ad una partita divertente.

Spettacolo assicurato anche a Novara dove si affrontano la quarta e la settima forza del campionato: da una parte la Igor Gorgonzola a cui farebbe bene una trasferta a Lourdes, visti gli infortuni con cui deve fare i conti in questa fase della stagione. Bernardi domenica, e presumibilmente anche oggi, ha dovuto fare a meno di Tolok, Aleksic e Fersino, tutte alle prese con problemi fisici. le piemontesi sono reduci dalla netta sconfitta di Conegliano e sono attese dalla sfida contro Bergamo che occupa la settima posizione in classifica, arriva dalla sconfitta casalinga subita contro Milano e ha bisogno dell’ultimo sforzo per assicurarsi un posto nei quarti di finale di Coppa Italia.

Caccia alla settima vittoria in campionato, la quarta consecutiva per l’Eurotek Busto Arsizio che ospita la Bartoccini Mc-Restauri Perugia. Le lombarde stanno vivendo un momento straordinario, sono salite al quinto posto in classifica e non si vogliono fermare, le umbre hanno vista interrotta domenica in casa contro Roma la mini-serie positiva di due vittorie che le aveva spinte fuori dalla zona retrocessione.

Vuole riprendersi il quinto posto in classifica la Reale Mutua Fenera Chieri che affronta tra le mura amiche, dopo la sconfitta di domenica a Firenze contro Scandicci, una Smi Roma che ha interrotto a Perugia la serie negativa di otto sconfitte consecutive in campionato. Potrebbe essere un anticipo di Europa visto che entrambe le squadre sono ad un passo dai quarti di finale di Challenge Cup. Il programma si completa con la sfida del PalaWanny che mette di fronte due squadre che hanno assoluto bisogno di un successo. Il Bisonte Firenze arriva da due sconfitte consecutive e ha bisogno di invertire la tendenza se vuole ancora sperare nella conquista di un posto fra le prime otto già alla fine del girone di andata e il Talmassons ultimo in classifica a cui servono punti per tenere alimentata la fiammella della speranza nella salvezza.