Volley, Italia galattica: triturata la Turchia di Vargas e Santarelli! Le azzurre di Velasco volano in Nations League

L’Italia ha firmato una grandissima magia e ha sconfitto di forza la Turchia per 3-1 (25-27; 25-21; 25-21; 25-19) nella Nations League di volley femminile. Le azzurre si sono imposte ad Antalya, espugnando la tana delle Campionesse d’Europa guidate da coach Daniele Santarelli, reduce dalla conquista di Scudetto e Champions League con Conegliano, e scese in campo con le loro stelle. Le ragazze del CT Julio Velasco si sono rivelate più brave delle favorite padrone di casa, perdendo il primo set ai vantaggi e poi mettendo il turbo nei successivi tre parziali, operando una splendida rimonta e annichilendo la corazzata anatolica. La fuoriclasse Melissa Vargas e l’altra micidiale attaccante Ebrar Karakurt non sono bastate alla Turchia per fare la differenza in loro favore, mentre Anna Danesi e compagne sono riuscite a distinguersi in tutti i fondamentali, mostrando un ottimo rendimento.

L’Italia ha così conquistato la terza vittoria consecutiva nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, dopo quelle ottenute contro Germania (3-1) e Bulgaria (3-0). Ci si è così lasciati alle spalle il brutto esordio contro la Polonia (sconfitta per 3-0) e le azzurre agganciano provvisoriamente Polonia e Brasile (3 successi e 9 punti, ma hanno giocato una partita in meno) al comando della classifica generale. La nostra Nazionale è in piena lotta per la qualificazione alla Final Eight, ma soprattutto ha ottenuto un risultato fondamentale per il ranking FIVB, che al termine della fase preliminare assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: il successo odierno contro una squadra di enorme caratura ha messo una seria ipoteca sull’ammissione ai Giochi.

Prestazione straripante da parte della bomber Ekaterina Antropova (23 punti, 5 ace), in doppia cifra anche le schiacciatrici Alice Degradi (16) e Caterina Bosetti (11, 2 ace). In luce anche la centrale Yasmina Akrari (9 punti, 2 muri) affiancata dalla titanica capitana Anna Danesi (10 punti, 5 muri) sotto la regia di Carlotta Cambi (7 punti), bel lavoro del libero Eleonora Fersino. Alla Turchia non è bastata una spaventosa Melissa Vargas, autrice di 33 punti, mentre Ebrar Karakurt (6) e Hande Baladin (4) non sono state all’altezza della situazione.

L’Italia potrà ora godere di una settimana di pausa dalle partita ufficiali: la seconda finestra di Nations League è prevista dal 29 maggio al 2 giugno a Macao (Cina), dove verranno affrontare Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina. Per la prossima tappa potrebbero rientrare altre stelle come Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Monica De Gennaro, Elena Pietrini, Sarah Fahr, Marina Lubian che erano assenti in occasione della trasferta in terra anatolica: senza diverse titolari l’Italia è riuscita a battere la formidabile Turchia, detentrice del titolo continentale e che annovera una delle migliori attaccanti in circolazione a livello globale.

LA CRONACA DI ITALIA-TURCHIA

La Turchia sale in cattedra con Karakurt (muro e mani-out), ma Antropova e Danesi non si fanno sorprendere (5-5) e poi Cambi si supera con un paio di invenzioni (8-6). Le azzurre conservano il vantaggio (11-8 e 13-10), poi Vargas spara altissimo (14-10). Vargas e Karakurt non demordono (16-14), poi Degradi sbaglia un attacco e si arriva al pareggio a quota 16. Si lotta punto a punto, poi Antropova ha un guizzo che vale il 21-19. Antropova si illumina e firma due ace consecutivi per il 24-20. Sembra fatta, ma Antropova sbaglia il servizio e un attacco, poi Kalac mura Akrari e un ace turco vale il 24-24. Antropova si procura il quinto set-point, ma Vargas lo annulla in diagonale, Baladin è granitica a muro e Vargas chiude i conti con un mani-out.

Botta e risposta tra Vargas e Degradi in avvio di secondo set, poi un primo tempo di Danesi e un muro di Akrari creano il break (9-6), confermato con un ace di Bosetti e un muro di Danesi (14-9). Degradi sale in cattedra, ma Vargas non demorde (17-14). Entra in gioco una superba Antropova, chiamata a sfidare Vargas (20-17), poi pallonetto spinto ed ace di Bosetti per il 22-17. Bisogna gestire, chiude Antropova.

Tre errori consecutivi dell’Italia lanciano la Turchia nella terza frazione, i diagonali di Vargas sono micidiali (6-8). Kalac sbaglia al servizio, Degradi si fa trovare pronta in pipe e poi Bosetti marca il pareggio (12-12). Antropova scatenata con due ace consecutivi (14-12), ma ancora Vargas ci mette una pezza (15-15). Primo tempo di Akrari e vincente di Degradi per un nuovo break (17-15), sono poi il mani-out di Antropova e l’ace di Danesi a creare un nuovo strappo (21-18). Antropova risponde a Vargas e poi la manda in confusione attaccando sul nastro (23-20), primo tempo di Akrari e stoccata risolutiva di Danesi.

Sul 4-4 del quarto set l’Italia allunga definitivamente: attacco ed ace di Cambi, muro di Danesi, diagonale di Degradi, quattro tocchi turchi (9-5). Danesi tuona in primo tempo, Akrari stampa Vargas, Cambia lancia Akrari (13-8). L’Italia vola sulle ali dell’entusiasmo (15-9 e 17-11), poi Danesi mura Vargas per il 19-11. Bisogna solo gestire, Antropova firma il punto della vittoria.