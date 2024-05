Virtus Bologna-Venezia oggi in tv, Serie A basket 2024: programma gara-1, streaming

Si entra sempre più nel vivo della post-season per la Serie A di basket 2024! Oggi venerdì 24 maggio scattano infatti le semifinali scudetto, con la Virtus Bologna che alle ore 20:45 ospita l’Umana Reyer Venezia nella gara-1 della serie al meglio delle cinque partite.

Le V-nere hanno faticato più del dovuto per piegare la resistenza della Bertram Tortona nei quarti di finale: dopo i due successi convincenti in casa, infatti, i piemontesi hanno replicato prontamente di fronte al proprio pubblico pareggiando i conti e riportando così la contesa a Bologna per gara-5 dove i bianconeri hanno prevalso nettamente grazie ad un ultimo quarto da 23-9 di parziale che ha spaccato di fatto la partita in due, con Marco Belinelli e Tornike Shengelia decisivi ancora una volta.

Anche la Reyer è arrivata a gara-5 nei quarti di finale contro una mai doma Unahotels Reggio Emilia, che era riuscita perfino a far saltare il fattore campo in gara-1 espugnando il Taliercio di Mestre. Gli oro-granata sono però riusciti a rialzarsi prontamente, piazzando poi la vittoria decisiva tra le mura amiche nella ‘bella’ che gli ha consegnato il pass per la semifinale grazie all’estro di Marco Spissu ed alla fisicità di PJ Tucker.

Inizio del match previsto alle ore 20:45 alla Segafredo Arena di Bologna, dove si rimarrà anche per gara-2 in programma domenica sera sempre alle 20:45. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Europort 1 HD, con la diretta streaming garantita da Eurosport.it, Discovery+, SkyGO e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2024 OGGI

Venerdì 24 maggio

Gara-1 semifinale playoff

Ore 20:45 Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia – Diretta TV in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-VENEZIA GARA-1 SEMIFINALE PLAYOFF SERIE A BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport