Basket femminile: Venezia parte bene, ma il finale premia Saragozza nella prima della 2a fase di Eurolega

La Reyer Venezia perde nella prima gara della seconda fase di Eurolega 2024-2025. A sconfiggere la squadra allenata da Andrea Mazzon è il Casademont Saragozza, che vince un incontro fondamentale per il prosieguo della stagione, con l’Umana ora quinta con un record di 3-4. Non bastano i 21 punti di Awak Kuier alle ospiti; per le padrone di casa più distribuzione generale, 13 di Tanaya Atkinson, 12 di Markeisha Gatling e 11 di Stephanie Mawuli.

Nel primo quarto la Reyer, semplicemente, vola. Smalls da tre per due volte, poi Kuier e Pan colpiscono, e nel giro di 4’15” Venezia è già avanti 2-13. Vantaggio che poi aumenta sul 2-15 prima che Flores e soprattutto Hermosa facciano ripartire Saragozza. Anche Stankovic partecipa ed è 7-21 Umana prima dei liberi di Hermosa che chiudono i 10′ iniziali sul 9-21.

Con Kuier e Smalls le orogranata se ne vanno sul +15 (11-26), Gatling prova a dare una scossa al Casademont, ma prima Villa e poi Kuier respingono al mittente gli assalti. Incredibilmente, per quasi 3 minuti, sul 19-31, non segna più nessuna; è Atkinson a riportare un po’ vicina la squadra di casa sul 25-33 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Saragozza sistema una larga parte dei propri problemi offensivi, trovando in Gatling un’ottima risorsa per arrivare fino al singolo possesso di ritardo nel giro di metà periodo. Villa e soprattutto Kuier fanno ciò che possono per tenere lontane le spagnole, con Pan e (da tre) Nicolodi che riescono a siglare il 40-46. Mawuli e Hermosa, però, lanciano il 9-0 del sorpasso casalingo a 10′ dal termine: 49-46.

Il parziale continua e assume proporzioni enormi nell’ultimo quarto, un 16-0 che obbliga Mazzon a volerci vedere chiaro a 6’16” dalla fine. Dopo un infinito diguno, a 5’32” dalla fine Smalls segna dalla lunetta, come pure Kuier per il 56-52. Nonostante gli sforzi, un vero riavvicinamento sotto il possesso di ritardo non arriva mai e per Saragozza è il momento di gioire. Venezia deve rincorrere, e mercoledì al Taliercio arriva il Fenerbahce.

CASADEMONT SARAGOZZA-UMANA REYER VENEZIA 64-56

SARAGOZZA – Nystrom* 3, Ortiz* 6, Brcaninovic, Flores 4, Urdiain ne, Pueyo 6, Hermosa 9, Atkinson* 13, Mawuli* 11, Gatling* 12, Mistinova ne. All. Cantero Morales

VENEZIA – Logoh ne, Berkani, Smalls* 12, Villa* 7, Nicolodi 3, Pan* 9, Stankovic 4, Cubaj*, Miccoli ne, Santucci, Kuier* 21, Fassina ne. All. Mazzon