Basket, Venezia ko in casa con Lubiana: si complica la strada in Eurocup

Sconfitta pesante per l’Umana Reyer Venezia in Eurocup. Gli orogranata incassano la loro sesta sconfitta continentale cedendo al Cedevita Olimpia Lubiana per 75-80, grazie ai 23 punti di Lemar e una gran partenza che ha costretto i padroni di casa sempre ad inseguire. Non bastano i 20 a testa di Kabengele e Parks, la Reyer fallisce così l’aggancio alla zona playoff del girone B.

Primi minuti in cui Venezia fa fatica a trovare la via del canestro. Lemar è il principale artefice del break iniziale del Cedevita, che vola sullo 0-8, il primo canestro dei lagunari è di Wiltjer. Sloveni che toccano anche il +12 con una tripla di Lemar (4-16 al 5′), da lì però rallentano il ritmo e Venezia inizia a entrare in partita: parziale reyerino di 11-2 in due minuti e partita he si riapre. Stepanovic però riallontana la squadra di Spahia fino al 17-27 del 10′.

Venezia scatta meglio nel secondo quarto con il gioco da tre punti di Ennis e la bomba di Parks, ma il timeout del Cedevita porta frutti con un 5-0 che rispedisce sotto gli orogranata sotto di nove. La ferita si allarga ancora con il 2+1 di Nikolic, è 25-39 a 3’30” dall’intervallo. Reyer che trova la forza di reagire: prima McGruder con cinque punti in fila, poi Kabengele e Wheatle rimettono in piedi i padroni di casa per il 39-46 dell’intervallo.

Il Taliercio spinge e Venezia risponde: due triple di Parks e McGruder arriva il primo vantaggio lagunare della partita sul 47-46 del 23′. Ma il Cedevita Olimpia torna a fare danni dal punto di vista offensivo, Stewart e Robinson riportano gli ospiti sul +5 provocando il timeout di Spahija. Gli orogranata rispondono colpo su colpo ma non hanno la forza di riportarsi almeno a un possesso di margine, si arriva all’ultimo quarto sul 53-57.

Ma come spesso stava accadendo, la Reyer inizia a sbandare in attacco. Geben e Stipanovic sono gli artefici di un 6-0 che spinge Venezia sotto di dieci punti al 33′ (53-63). La forbice aumenta fino al +14 con due contropiedi di Blazic e Robinson; Venezia ha la forza di riportarsi fino al -6 sul 69-75, ma il Cedevita respinge gli ultimi assalti lagunari.