VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della quinta tappa: Pietrobon sogna, ma vince Thomas

Clamoroso epilogo della quinta tappa del Giro d’Italia 2024. I 178 km da Genova a Lucca sembrano perfetti per un’altra sfida tra velocisti ed invece il gruppo si è addormentato e clamorosamente è stata la fuga a giocarsi il successo finale. Un errore davvero clamoroso delle squadre dei velocisti, che hanno lasciato troppo margine ai fuggitivi, che sono stati bravissimi a crederci. Alla fine la festa è del francese Benjamin Thomas, che regala alla sua Cofidis la prima vittoria stagionale.

Davvero pazzesco quello che è successo in questa tappa, con la fuga composta proprio da Thomas, dal connazionale Enzo Paleni, dal danese Michael Valgren e dall’italiano Andrea Pietrobon. Il gruppo sembrava in controllo costante, ma ha calcolato malissimo i tempi e anche un finale di tappa in discesa e che ha permesso ai fuggitivi di resistere, considerando per esempio le ottime qualità da cronoman di Thomas e l’enorme sacrificio di Paleni.

Raggiunta la consapevolezza di giocarsi la vittoria, Pietrobon ha provato lo scatto poco dopo il passaggio sotto il cartello dell’ultimo chilometro. Il corridore della Polti-Kometa sembrava proiettato verso il traguardo, ma negli ultimi trecento metri sono completamente mancate le energie ed è stato superato da Thomas e Valgren, con il francese che poi ha battuto il danese in volata. Una decina di secondi dopo è arrivato anche il gruppo, regolato da Jonathan Milan, che oggi avrebbe potuto concedere il bis dopo il successo di ieri.

A breathtaking affair in Lucca, where the breakaway managed to hold off the peloton, and a sprint where everything was left on the table

