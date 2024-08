LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Viviani sogna la terza medaglia nell’omnium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata del ciclismo su pista ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Al Velodromo di Saint Quentin en Yvelines si assegnano i primi titolo individuali di questa rassegna a cinque cerchi dopo le finali dell’inseguimento a squadre maschile e femminile e quella dello sprint a squadre maschile.

È il giorno dell’omnium maschile. In circa 3 ore gli atleti dell’omnium si confronteranno sulle quattro prove di questa specialità. Si parte con la Scratch Race, e si proseguirà con la Temple Race, la gara ad eliminazione ed infine la prova a punti. L’Italia sarà rappresentata da Elia Viviani.

Il portabandiera di Tokyo 2020 andrà a caccia della terza medaglia consecutiva dopo lo splendido oro vinto a Rio 2016 ed il bronzo conquistato di forza in Giappone. Non mancheranno gli avversari per l’azzurro che dovrà fare molta attenzione al francese Benjamin Thomas, al britannico Ethan Hayter, il colombiano Fernando Gaviria e l’australiano Sam Welsford.

Dopo la grande giornata di ieri in cui si sono disputate qualificazioni, trentaduesimi, sedicesimi ed ottavi entra nel vivo il torneo di sprint uomini. Gli otto velocisti rimasti si confronteranno nei quarti di finale e nelle semifinali per conquistare l’accesso tra i migliori 4 di questi Giochi Olimpici. Si assegnerà il titolo nel keirin femminile che quest’oggi ripartirà dai quarti di finale. Ricordiamo che Miriam Vece e Sara Fiorin sono state eliminate ai ripescaggi del primo turno.

La quarta giornata del ciclismo su pista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 inizierà alle 17.00 con la Scratch Race. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del day 4 del ciclismo su pista ai Giochi della XXXIII Olimpiade con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!