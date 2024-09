LIVE Coppa Sabatini 2024 in DIRETTA: Hirschi uomo da battere, c’è Ulissi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Coppa Sabatini, storica classica italiana giunta alla sua 72esima edizione. Competizione che assieme al Giro di Toscana compone la Challenge Memorial Alfredo Martini per una due giorni vissuta interamente tra le strade delle colline toscane.

196,7 km con il via che sarà da Peccioli per una giornata suddivisa in tre parti. La prima, di 37 chilometri, caratterizzata dagli strappi di Legoli, Montefoscoli, Terriccioli e dal Muro di Greta. Subito dopo inizia il primo circuito di 24,4 chilometri da ripetere cinque volte, con di nuovo le salite di Montefoscoli, Terricciola e Muro di Greta, per poi entrare nel secondo circuito, da ripetere due volte, con lo strappo finale verso il traguardo a Via Mazzini.

Tra i favoriti spicca il vincitore della passata edizione, ovvero lo svizzero Marc Hirschi (UAE Team Emirates). Squadra emiratina con tante carte da poter giocare, tra cui gli italiani Diego Ulissi e l’olandese Sjoerd Bax. Percorso che si adatta anche alle caratteristiche di Davide Formolo (Movistar Team) e Davide De Pretto (Team Jayco Alula). In un eventuale sprint a ranghi ridotti da tenere d’occhio il francese Benjamin Thomas (Cofidis) ed il colombiano Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA).

La Coppa Sabatini 2024 inizierà alle 10.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.00. Buon divertimento e buon ciclismo a tutti!