Ciclismo su pista, Elia Viviani declassato al quarto posto nella gara a eliminazione dell’omnium: corsa aperta per la medaglia

Un grande Elia Viviani chiude in quarta posizione la corsa a eliminazione valevole per l’omnium alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il corridore veneto, campione olimpico nella prova multidisciplinare nel 2016 a Rio de Janeiro, si è mosso alla grande e ha chiuso dietro solo a Ethan Hayter, ma è stato declassato dalla seconda alla quarta piazza per una manovra irregolare sul tedesco Teutenberg, chiuso all’interno.

A sorpresa il secondo eliminato è l’olandese Jan Willem van Schip che era ottavo nella classifica generale dopo due prove. Viviani controlla con grande maestria, rimanendo nella pancia del gruppo e prendendo l’esterno per accelerare nel giro dell’eliminazione. Altre sorprese precoci sono le eliminazioni dello svizzero Alex Vogel che era sesto e soprattutto del danese Niklas Larsen che era secondo dopo la tempo race e chiude sedicesimo.

Il veronese si salva per un pelo quando viene eliminato il canadese Dylan Bibic per meno di mezza ruota e chiude la corsa a eliminazione in dodicesima piazza. L’azzurro corre costantemente sul filo del rasoio, rimanendo a ruota per spendere meno energie degli altri.

La giuria fa una certa confusione con le eliminazioni nella parte finale di gara: sembrava uscito di scena Benjamin Thomas, ma al posto suo esce Fernando Gaviria. Per sestultimo viene estromesso il leader della classifica generale Fabio van den Bossche, mentre Elia Viviani alla fine chiude secondo, rinunciando a fare la volata finale e chiudendo dietro a Hayter, ma poi verrà declassato per una chiusura su Teutenberg.

Dopo tre prove su quattro in testa c’è quindi il belga Fabio van den Bossche con 106 punti davanti a Benjamin Thomas a 98 punti, successivamente c’è in terza piazza il portoghese Iuri Leitao a 94 appaiato al tedesco Teutenberg, poi il britannico Hayter a 88 e in sesta posizione appaiati il danese Larsen a 78 e Viviani a 74. Adesso manca la gara a punti che sarà fondamentale per l’assegnazione delle medaglie.