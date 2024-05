Vela: Riccardo Pianosi 2° nel primo giorno di Gold Fleet ai Mondiali di Formula Kite! Boschetti e Pescetto ancora in top 10

Sale ancora di colpi Riccardo Pianosi in uno dei momenti clou dei Campionati Mondiali 2024 di Formula Kite. Sulle acque francesi di Hyères infatti l’azzurro dopo le prime quattro regate della Gold Fleet è salito al secondo posto, sorpassando il competitivo transalpino Axel Mazella.

Una prestazione davvero convincente per il classe 2005, il quale ha aperto la prova inaugurale centrando la prima posizione, per poi segnare un 2-2-8 raggiungendo 22.0 punti netti a fronte di 37.0 totali. Resta comunque vicino Mazella il quale, a seguito di un 15-5-5-4, ha dovuto cedere il passo all’azzurro con 26.0 (70.0).

Al comando svetta sempre lui, il singaporiano Maximilian Maeder che, dopo la seconda posizione nella prima regata, ha inanellato tre successi consecutivi attestandosi adesso in zona 13.0 (18.0). Benissimo poi anche Lorenzo Boschetti, settimo grazie a un 4-3-26-13 che gli ha permesso di guadagnare 51.0 (92.0).

In campo femminile scivola appena fuori dalla top 10 Maggie Pescetto, autrice di una prima uscita molto positiva, contrassegnata dal terzo posto, salvo poi ottenere un 18-20-24 (penalità) validi per 80.0 (126.0). Rimane in testa con un lieve margine la padrona di casa Lauriane Nolot, leader con 18.0 (32.0) davanti alla britannica Eleanor Aldridge, seconda con 24.0 (75.0) all’altra transalpina Jessie Kampman, terza con 35.0 (24.0).