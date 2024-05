Vela: Pianosi, Boschetti e Pescetto entrano in Gold Fleet ai Mondiali 2024 di Formula Kite

Era nell’aria. Sale di una posizione Riccardo Pianosi al termine del day-3 di competizioni in quel di Hyères, località francese che ospita i Campionati Mondiali 2024 di Formula Kite. L’azzurro, quarto nella giornata di ieri, grazie ad una grande prestazione ha superato in volata il brasiliano Bruno Lodo, mandando un chiaro segnale in vista della Gold Fleet.

Una prova cominciata subito in grande stile per Riccardo, abile a mettere a referto un 1-4-1-2, arrivando così a 14.0 punti netti (a fronte dei 24.0 totali), una lunghezza in più rispetto a Lodo, adesso quarto a quota 15.0 (49.0). Rimane in top 10 anche Lorenzo Boschetti, artefice di un 2-5-2-6 con cui si è attestato a quota 26.0 (46.0).

Senza rivali il dominatore singaporiano Maximilian Maeder che, dopo aver raccolto la seconda posizione nella prima regata odierna, ha chiuso in testa le altre tre toccando quota 9.0 (13.0). 10.0 invece i punti netti (41.0 i totali) del transalpino Axel Mazella.

Da segnalare poi la sessantesima piazza di Giuseppe Paolillo con 163 (233), la sessantaquattresima di Julio Houze con 174 (245) e la sessantacinquesima Angelo Soli con 176 (246).

In top 10 anche Maggie Pescetto, pronta a proseguire il suo percorso in Gold Fleet partendo dalla nona piazza con 37.0 (69.0) a seguito di una performance da 5-11-15-6. In testa spicca la padrona di casa Lauriane Nolot, leader con 9.0 (24.0) seguita dalla britannica Eleanor Aldridge, seconda con 14.0 (43.0), e Jassie Kampman, terza con 14.0 (24.0). Posizione numero 41 infine per l’altra azzurra in gara, Tiana Laporte, con 166.0 (233.3).