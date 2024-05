Vela: Pianosi quarto al termine del day-2 dei Mondiali Formula Kite. Boschetti e Pescetto in top 10

Tengono il livello alto gli azzurri dopo il secondo giorno di competizioni in quel di Hyères, località francese che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2024 di Formula Kite: dopo altre quattro regate (otto quelle complessive) infatti Riccardo Pianosi, Lorenzo Boschetti e Maggie Pescetto hanno conservato un piazzamento nelle prime dieci posizioni, rimanendo in scia degli avversari.

Ottimo day-2 in tal senso per Riccardo Pianosi, il quale ha ottenuto un 3-2-2-1 raccogliendo 16 punti totali, di cui 10 netti, insidiando così il brasiliano Bruno Lobo, terzo con 9.0 (38.0) dopo un filotto di quattro secondi posti. Prende quota poi anche Lorenzo Boschetti, il quale a seguito di un 4-5-1-3 si è attestato in ottava posizione con 17.0 (31.0). Da segnalare poi Giueppe Paolillo, sessantunesimo con 108.0, Angelo Soli, sessantaquattresimo con 112.9 e Julio Houze, sessantaseiesimo con 114.0.

Al vertice continua il ritmo impressionante del singaporiano Maximilian Maeder, anche oggi artefice di un percorso netto con cui ha vinto le quattro regate guadagnando 6.0 punti (8.0). Molto bene anche Axel Maella, transalpino secondo con 8.0 (37.0), punti maturati dopo essersi imposto nelle quattro prove.

Settima piazza poi in campo femminile per Maggie Pescetto, brava a segnare 3-3-4-3 portandosi a 21.0 (32.0), avvicinandosi all’australiana Breaiana Whitehead, sesta con 19.0 (31.0). Ai piani alti è invece ancora vìs-a-vìs tutto francese tra Lauriane Nolot e Jassime Kampaman con la prima che, dopo tre regate al primo posto, ha terminato al quinto l’ultima, raggiungendo quota 6.0 (12.0) contro gli 8.0 (15.0) della connazionale. Si accomoda provvisoriamente sul gradino più basso del podio poi la britannica Eleanor Aldridge che ha superato con 16.0 (11.0) la statunitense Daniele Moroz, adesso quarta a 40.0 (12.0). Tiana Laporte, seconda azzurra in gara, si è invece polmonata quarantesima con 111.0 (159.0).