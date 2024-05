Vela: Pianosi, Boschetti e Pescetto in top 10 dopo le prime 4 regate ai Mondiali Formula Kite

Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Hyères, località della Francia che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2024 di Formula Kite. Un day 1 positivo per la Nazionale italiana, la quale ha conquistato tre piazzamenti in top 10 nelle due categorie destreggiandosi con un vento particolarmente intenso.

Il risultato migliore è arrivato da Riccardo Pianosi: l’azzurro ha infatti strappato la quinta posizione ben figurando nel corso delle quattro regate pianificate, segnando un convincente 2-1-2-3 e totalizzando 8.0 punti (5.0 netti). Ottimo inizio anche per Lorenzo Boschetti, al momento decimo con 18.0 (9.0) e una serie da 3-9-3-3.

Ritmo impressionante invece quello sciorinato dall’atleta del Singapore Maximilian Maeder, leader con 4.0 (3.0) dopo aver chiuso in testa tutte le prove regolando il brasiliano Bruno Lobo, secondo con 30.0 (3.0) e il transalpino Ael Mazelle, terzo con 30.0 (3.0).

In campo femminile ottava piazza provvisoria per Maggie Pescetto, la quale ha inaugurato la sua giornata ottenendo un quinto posto nella prima regata, per poi segnare un 4-4-6 per un totale di 19.0 punti, di cui 13.0 netti. Percorso senza sbavatura invece per la padrona di casa Lauriane Nolot, al comando con 4.0 (3.0) grazie a un brillante 1-1-1-1. Sul velluto anche la connazionale Jassie Kampman, attualmente seconda con 5.0 (3.0) grazie a una prova da 2-1-1-1.

Da segnalare poi quanto fatto dalla statunitense Daniela Moroz, terza con 1-2-2 e un ventiquattresimo posto dettato da un’ultima corsa non completata, fattore che ha inchiodato il suo score a 29.0 (5.0). Più staccata invece Tiana Laporte, trentasettesima con 76.50 (52.0) dopo una prestazione da 19-18-18-18.

Domani, mercoledì 15 maggio, proseguiranno le regate di qualificazione.