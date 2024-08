Vela: non c’è vento alle Olimpiadi. Rinviate a domani le Medal Race per la classe 49er e 49erFx

Il vento, o meglio la mancanza di vento, rimodula il programma delle Medal Race di vela, classe 49er e 49erFx, inizialmente pianificate per quest’oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un’attesa lunghissima, dove non è mancata anche qualche polemica, i giudici hanno deciso di spostare l’evento a domani.

Non pochi i mal di pancia da parte di alcune delegazioni dopo che si è provato per ben due volte a disputare la prova maschile, in entrambi i casi poi interrotta dopo pochi minuti.

Ricordiamo che l’Italia sarà presente nella classe 49erFx con il binomio composto da Jana Germani-Giorgia Bertuzzi, pronte a rincorrere una difficilissima medaglia partendo dalla sesta posizione.

Nelle prossime ore si conosceranno i nuovi orari per la giornata di domani.