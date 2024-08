Vela: a che ora la Medal Race della 49erFx di domani? Gli orari aggiornati

Come sappiamo, l’assenza di vento al largo della Marina di Roucas-Blanc in Marsiglia ha cambiato il programma di vela per ciò che concerne la classe 49er e 49erFx alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le due finali, originariamente pianificate per oggi, sono state spostate a domani malgrado il vano tentativo di fare gareggiare i concorrenti della gara maschile per due volte, salvo poi farli rientrare una volta constatati i presupposti pressoché nulli.

Vento permettendo le medaglie verranno assegnate nella tarda mattinata del 2 agosto. Ma a che ora? Stando al programma aggiornato inserito nel sistema informatico dei Giochi di Parigi 2024, la Medal Race della 49erFx comincerà alle 12:13, mentre quella della 49er si svolgerà a partire dalle 13:13.

Ricordiamo che in chiave Italia sarà da seguire con particolare attenzione la finale della 49erFx, in quanto saranno della partita anche Jana Germani-Giorgia Bertuzzi, al momento seste ed a caccia di un difficile piazzamento al vertice.

Domani inoltre saranno in programma anche le due finali del windsurf, teoricamente al via alle 14:03 (donne) e alle 14:23 (uomini).