Vela, Paesi Bassi in trionfo negli skiff 49erFX. Beffate Svezia e Francia, 5° posto finale per Germani/Bertuzzi

Sono i Paesi Bassi ad aggiudicarsi la prima medaglia d’oro della vela nelle acque di Marsiglia in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Erano le grandi favorite della vigilia nel doppio femminile 49erFX, ma il percorso verso l’alloro a cinque cerchi si è rivelato decisamente più complicato del previsto per Odile Van Aanholt e Annette Duetz, che alla fine hanno potuto festeggiare il titolo olimpico per un paio di secondi dopo 13 regate complessive spalmate su 6 giorni.

L’imbarcazione olandese, seconda in classifica generale prima della Medal Race odierna a punteggio doppio, ha agguantato una preziosa terza piazza parziale effettuando il sorpasso sulla Francia di Sarah Steyaert/Charline Picon (bronzo, a causa del sesto posto nella regata decisiva) e respingendo l’assalto della Svezia di Vilma Bobeck/Rebecca Netzler.

Le quotate scandinave hanno vinto l’ultimo atto, dovendosi però accontentarsi dell’argento a soli 2 punti dalla medaglia d’oro (sarebbe bastato un quarto posto delle neerlandesi per salire sul gradino più alto del podio, avendo la priorità in caso di pari punti per un miglior piazzamento nella Medal Race).

Ottima prestazione che fa aumentare i rimpianti infine per la coppia azzurra composta da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che ha archiviato una splendida piazza d’onore nella regata finale scavalcando la Germania e chiudendo in quinta posizione nella classifica generale olimpica. Peccato per il passaggio a vuoto della terza giornata, in cui hanno lasciato per strada decine di punti a posteriori decisive in ottica medaglia.