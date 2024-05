Vela, Europei 2024: Tita-Banti al comando dopo la prima giornata dei Mondiali 2024 Nacra 17

Grande inizio per Ruggero Tinta-Caterina Banti ai Campionati Mondiali 2024 di vela, specialità Nacra 17, in fase di svolgimento in Francia, nello specifico presso La Grande Motte. In occasione della prima giornata di regate il binomio azzurro detentore del titolo ha tenuto alta l’asticella, piazzandosi subito al comando della classifica provvisoria.

Il team tricolore precisamente ha chiuso la prima regata in seconda posizione, centrando poi il primo posto nella seconda e nella terza conquistando il totale di 4.0. Attenzione però agli svedesi Ida Svensson-Marcus Dackhammar che, nella loro flotta, si sono accomodati al posto d’onore con 9.0, complice anche una sesta posizione ottenuta nell’ultima prova dopo essersi piazzati secondi e terzi.

A quota 9.0 svettano anche i neozelandesi Micah Wilkinson-Erica Dawson (4-3-2), terzi davanti ai britannici John Gimson-Anna Burnet, quarti con 11.0 (6-4-1) e agli argentini Mateo Majdalani-Eugenia Bosco, quinti con 12 .0 (1-7-4).

Inizio positivo poi per Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, sesti con 12.0 grazie a una prestazione modalità diesel, come dimostra la serie di 5-4-3. Da segnalare poi la ventesima posizione di Margherita Porro-Stefano Dezulian con 34-0 (14-9-11) e la ventinovesima di Arto Hirsch-Giulia Fava on 45.0 (17-14-14). Domani, mercoledì 8 maggio, la prima fase proseguirà con altre tre regate.