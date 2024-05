Vela: Germani-Bertuzzi al posto d’onore dopo la seconda giornata agli Europei 2024 49er

Rimangono al vertice della classifica Jana Germani-Giorgia Bertuzzi in quel de La Grande Motte, località della Francia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di vela, specialità 49er. In un day-2 contrassegnato da una sola regata per ciò che concerne la categoria Fx, il binomio azzurro ha chiuso l’overall al secondo posto.

Un’ottima prova quella dell’equipaggio tricolore, abile a concludere l’unica manche in testa, raggiungendo così il totale di 16 punti, di cui 11 netti. Score speculare a quello dell’equipaggio polacco formato da Aleksandra Melzacka-Sandra Jankowiak, primi con 23 punti (11 netti) dopo aver terminato al posto d’onore la regata.

Terza posizione per le finlandesi Ronja Gronblom-Veera Hokka con 24.0 (12.0 netti) precedendo le statunitensi Stephanie Roble-Maggie Shea, quarte con 31.0 (16.0 netti), e le atlete del Belgio Isaura Maenhaut-Anouk Geurts, quinte con 33.0 (18.0). In top 20 poi Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, brave a risalire la china centrando oggi il quarto posto totalizzando 71.0 (41.0), punteggio valido per la diciottesima moneta provvisoria. Venticinquesime inoltre Maelle Frascari Bordier-Sveva Carraro con 93.0 (63.0).

In campo maschile prosegue il dominio della Gran Bretagna, Paese che al momento occupa le prime due caselle della classifica grazie a James Grummett-Rhos Hawes, primi con 17.0 (8.0 punti netti) dopo un day 2 da 1-4-1 precedendo James Peters-Fynn Sterritt, secondi sempre con il totale di 17.0 (10.0 punti netti). Mantengono il terzo posto i neozelandesi Isaac McHardie-William McKenzie nonostante una battuta d’arresto nella prima regata della giornata (conclusa al ventesimo posto) che ha fermato il totale a 39.0 (19 punti netti).

Fuori dalla top 20 gli italiani. Al momento il binomio piazzato meglio è quello composto da Uberto Crivelli Visconti-Giulio Calabro, ventiduesimi con 85.0 (49.0 netti), mentre Simone Ferrrarese-Leonardo Chistè sono venticinquesimi con 92.0 (56.0 netti). Domani, giovedì 9 maggio, la rassegna continuerà con altre tre regate.