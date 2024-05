Vela: Berta-Festo balzano al terzo posto nella seconda giornata degli Europei 470, undicesimi Ferrari-Dubbini

Salgono di colpi Elena Berta e Bruno Festo al termine della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di vela, specialità 470, in scena questa settimana in Costa Azzurra, precisamente a Cannes. L’equipaggio azzurro, ottavo dopo la prima giornata, è salito oggi in top 3.

In un day-2 contrassegnato da sole due regate che hanno chiuso le qualifying series, gli azzurri si sono resi artefici di un percorso netto nella flotta bianca, imponendosi in entrambe le prove e salendo così a 28 punti (10 netti). Meglio di loro solo gli iberici Jordi Xammar-Nora Brugman, attualmente in testa a quota 13 (7 netti) dopo aver segnato un secondo ed un sesto posto.

Terza posizione poi per i transalpini Camille Lecointre-Jeremie Mion che, con un 6-2, hanno raggiunto provvisoriamente 20 punti (14 netti) precedendo così i lusitani Beatriz Gago-Rodolfo Pires, quarti con 26 (16 netti), e i giapponesi Keiju Okada-Miho Yoshioka, scivolati al quinto posto con 31 (17) dopo aver afferrato la leadership nella giornata inaugurale.

Escono momentaneamente dalla top 10 invece Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, passati dalla sesta all’undicesima casella con 48 (24) dopo due regate in flotta bianca da 6-10. Per loro, così come Berta-Festo, la rassegna proseguirà con le Final Series in golden fleet. Trentaquattresimi invece Benedetta Di Salle-Alessio Bellico con 70 (52).