Triathlon, i convocati dell’Italia per Samarcanda e Cagliari: Ilaria Zane difende il terzo pass olimpico tra le donne

Mancano esattamente due settimane alla chiusura del ranking olimpico, fissata per lunedì 27 maggio, e sono state diramate le startlist delle gare in programma tra il 17 ed il 25 maggio: si tratta delle ultime occasioni per scalare la graduatoria e centrare la qualificazione a Parigi 2024.

L’Italia ha già ottenuto 4 pass olimpici, 2 per genere, grazie al ranking della staffetta mista, ma ha ancora la possibilità di provare a qualificare una terza atleta per la gara femminile attraverso il ranking individuale.

Per poter staccare il terzo pass, però, occorre che tre atlete siano tra le prime 30 del ranking olimpico: se da una parte questa possibilità non è raggiungibile con gli uomini, nella classifica femminile, dopo Bianca Seregni, 20ma, e Verena Steinhauser, 22ma, Ilaria Zane si attesta al momento in 28ma piazza.

Per questo motivo Ilaria Zane sarà presente sia sabato 18 nella tappa di World Cup di Samarcanda, in Uzbekistan, su distanza olimpica, assieme ad Alice Betto e Sharon Spimi, sia sabato 25 nella gara delle World Series a Cagliari, sempre su distanza olimpica, con Bianca Seregni, Verena Steinhauser ed Alice Betto.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

17-19 maggio World Cup Huatulco, Messico (Preolimpico staffetta mista 17 / sprint 18-19)

Nessun italiano iscritto

18 maggio World Cup Samarcanda, Uzbekistan (olimpica)

Alice Betto

Sharon Spimi

Ilaria Zane

25 maggio World Triathlon Championship Series Cagliari, Italia (olimpica)

Michele Sarzilla

Alessio Crociani

Bianca Seregni

Verena Steinhauser

Alice Betto

Ilaria Zane