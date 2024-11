Triathlon, nella tappa di Miyazaki della World Cup buon ottavo posto per Beatrice Mallozzi

Non è ancora tempo di vacanze invernali per il circuito internazionale di triathlon. La World Cup 2024, infatti, ha fatto tappa a Miyazaki (Giappone) per due prove su distanza sprint. Il percorso prevedeva 750 metri nella parte di nuoto, 20 chilometri nella sezione in bici e, infine, 5 chilometri di corsa.

Nella gara femminile la vittoria è andata alla statunitense Gwen Jorgensen con il tempo complessivo di 59:54 precedendo la svizzera Alissa Konig per appena 2 secondi, mentre completa il podio la belga Jolyen Vermeylen distante 12 secondi. Quarta posizione per la britannica Sian Rainsley a 21 secondi dalla vetta, quinta per la padrona di casa Yuko Takahashi a 24 secondi mentre è sesta la britannica Jessica Fullagar a 32.

Settima posizione per la statunitense Erika Ackerlund a 48 secondi, mentre è ottava la nostra Beatrice Mallozzi che si ferma a 58 secondi dalla vincitrice. Nona la portoghese Madalena Amaral Almeida a 1:05 infine chiude la top10 la padrona di casa Manami Hayashi a 1:06.

La prova maschile, invece, ha visto il successo del francese Maxine Hueber-Moosbrugger con il tempo di 53:59, davanti al britannico Ben Dijkstra a 8 secondi, quindi è terzo il padrone di casa Kenji Nener a 20. Quarta posizione per il francese Yanis Seguin a 26, quinta per il suo connazionale Valentin Morlec a 27.

Chiude al sesto posto il giapponese Takumi Hojo a mezzo minuto esatto dalla vetta, quindi settimo il britannico Main Cameron a 34 secondi, davanti al connazionale Jack Willis a 42. Nono il neozelandese Saxon Morgan a 47 secondi, mentre completa la top10 l’australiano Luke Schofield a 50. Non erano al via azzurri.