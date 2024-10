Triathlon, i convocati dell’Italia per le ultime tappe di Coppa del Mondo

Mandate ormai in archivio le World Championship Series, con le Finali di Torremolinos che hanno assegnato i titoli di campione del mondo, è ormai ai titoli di coda anche la stagione della World Cup di triathlon, che prevede nell’arco della stessa giornata le ultime due tappe del 2024 a Miyazaki, in Giappone, e Brasilia, in Brasile.

Sabato 9 novembre, infatti, andranno in scena le ultime due gare stagionali del circuito, ed entrambe si disputeranno su distanza sprint: saranno due le azzurre che proveranno ad essere protagoniste, ovvero Verena Steinhauser e Beatrice Mallozzi.

In Giappone, all’1.00 di notte ora italiana, sarà protagonista Beatrice Mallozzi, reduce dal decimo posto di Tongyeong, in Corea del Sud, ma su distanza olimpica, gara alla quale era iscritta a titolo personale. In Brasile, invece, dalle 11.oo italiane, partirà la prova di Verena Steinhauser.

ITALIANE IN GARA IN WORLD CUP

09 novembre – Miyazaki, Giappone (sprint)

01.00 Donne élite (con Beatrice Mallozzi)

03.00 Uomini élite

09 novembre – Brasilia, Brasile (sprint)

11.00 Donne élite (con Verena Steinhauser)

13.00 Uomini élite