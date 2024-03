Triathlon, cancellata la tappa delle World Series di Abu Dhabi: l’Italia vola a Parigi 2024 con la staffetta mista!

L’Italia vola alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la staffetta mista: almeno due azzurri e due azzurre prenderanno parte ai Giochi! E’ stata appena cancellata la prima tappa delle World Triathlon Championship Series 2024 di Abu Dhabi, che avrebbe ospitato domani l’ultima prova valida per il ranking olimpico della staffetta mista.

L’organizzazione è stata costretta a cancellare l’evento a causa delle condizioni meteorologiche avverse: la decisione è arrivata dopo che l’Autorità Nazionale per la gestione delle emergenze, delle crisi e dei disastri di Abu Dhabi ha annunciato che tutte le manifestazioni all’aperto calendarizzate da venerdì 8 a domenica 10 marzo saranno annullate a causa delle forti precipitazioni e dei temporali previsti. Il Comitato Organizzatore Locale, il Consiglio Sportivo di Abu Dhabi e World Triathlon hanno battuto tutte le strade possibili per ospitare almeno gli eventi previsti per venerdì 8 marzo in un luogo sicuro al chiuso, ma sfortunatamente anche questa opzione non è stata percorribile data la necessità della regione di prepararsi alle circostanze meteorologiche avverse.

In realtà resta da affrontare la staffetta mista del Campionato Continentale dell’Oceania, ma il risultato sarà del tutto ininfluente: non ci saranno altre gare di staffetta mista prima della chiusura del ranking olimpico, prevista per lunedì 25 marzo. Va ricordato che il Paese ospitante (Francia) ha già due uomini e due donne (e quindi anche la staffetta mista) qualificati, così come ha già due posti per genere assicurati la Gran Bretagna, seconda classificata proprio dietro alla Francia ai Campionati Mondiali di staffetta mista 2022, che si sono tenuti a Montreal.

Anche la Germania, vincitrice dei Campionati Mondiali di staffetta mista 2023 di Amburgo, usufruirà di due posti per genere, così come faranno i primi sei Paesi della classifica di qualificazione olimpica nella staffetta mista al 25 marzo 2024. Dopo la prova svolta a Napier avevano conquistato aritmeticamente la qualificazione Nuova Zelanda, Svizzera, Australia e Stati Uniti: i due posti ancora a disposizione, dopo la cancellazione di Abu Dhabi, vanno ad Italia e Portogallo.

RANKING OLIMPICO STAFFETTA MISTA

Ultimo aggiornamento 25 febbraio 2024

1 Gran Bretagna GBR 3855,00

2 Germania GER 3685,75

3 Francia FRA 3609,37

4 Nuova Zelanda NZL 3568,45

5 Svizzera SUI 3278,30

6 Australia AUS 3258,44

7 Stati Uniti USA 3158,61

8 Italia ITA 2796,74

9 Portogallo POR 2723,33

10 Spagna ESP 2622,49

11 Norvegia NOR 2612,83

12 Ungheria HUN 2534,45

13 Belgio BEL 2411,43

14 Danimarca DEN 2231,89

15 Brasile BRA 2076,16

16 Giappone JPN 2073,69

17 Paesi Bassi NED 2065,92

18 Canada CAN 2061,02