Tiro con l’arco, Nespoli si ferma ai quarti nel Preolimpico Europeo. Rimandato il pass individuale azzurro per Parigi

Epilogo amaro per l’Italia ed in particolare per Mauro Nespoli, eliminato ai quarti di finale nel Preolimpico Europeo di tiro con l’arco in corso di svolgimento a Essen e valevole come evento continentale di qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Il movimento azzurro deve dunque rimandare ulteriormente l’appuntamento con il pass a cinque cerchi nell’individuale maschile, ma il vero obiettivo principale resta quello di qualificare la squadra (anche al femminile, in cui però c’è già la garanzia di portare almeno una rappresentante).

Il vice-campione olimpico in carica, unico dei nostri portacolori capace di approdare alle fasi finali del torneo (Federico Musolesi e Alessandro Paoli erano usciti di scena ieri agli ottavi), è stato sconfitto dall’ucraino Mykhailo Usach in un match che a posteriori metteva in palio di fatto uno dei tre ticket olimpici a disposizione per Parigi.

Dopo aver pareggiato 27-27 la prima volée, il 36enne nativo di Voghera è passato in vantaggio aggiudicandosi il secondo set 28-27 e impattando il terzo 28-28, per poi subire la rimonta del suo avversario perdendo gli ultimi due parziali 28-27 e 29-28. Usach si è imposto dunque per 6-4, accedendo alle semifinali e soprattutto regalando all’Ucraina la quota individuale (non nominale) per i Giochi.

Tra i quattro semifinalisti erano presenti infatti due olandesi (Senna Roos e Steve Wijler) oltre allo sloveno Ziga Ravnikar, di conseguenza anche il quarto classificato avrebbe centrato l’obiettivo. Si aggiudicano dunque i tre slot Ucraina, Paesi Bassi e Slovenia, mentre restano in lista d’attesa per un eventuale ripescaggio (nel caso in cui uno o più di questi tre Paesi dovesse qualificarsi tra Essen ed Antalya con il terzetto) nell’ordine Gran Bretagna, Italia e Svizzera.