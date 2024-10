Tiro con l’arco, Finali di Coppa del Mondo negative per gli azzurri Nespoli e Roner

Va in archivio senza acuti sul fronte italiano l’ultimo appuntamento della stagione internazionale outdoor di tiro con l’arco, le Finali di Coppa del Mondo. A Tlaxcala sono stati proclamati i vincitori del massimo circuito globale nelle divisioni compound e arco olimpico, dopo tre tappe di regular season che avevano stabilito i qualificati per le Finals messicane.

Due azzurri avevano strappato il pass per la prestigiosa kermesse di fine stagione, Elisa Roner nel compound femminile (grazie al successo di Antalya) e Mauro Nespoli nel ricurvo maschile (tramite ranking). Purtroppo entrambi non sono riusciti ad entrare bene in gara, perdendo il primo testa a testa ed uscendo subito di scena senza potersi giocare almeno il podio.

Roner in realtà non ha tirato male, cedendo per un solo punto (146-145) alla beniamina locale Andrea Becerra in un match di alto livello, mentre Nespoli ha pagato a caro prezzo una partenza a rilento (27 e 24 i suoi parziali nei primi due set) lasciando campo libero al padrone di casa messicano Matias Grande e rimandando ulteriormente l’appuntamento con il tanto agognato primo trionfo della carriera in questa kermesse.

Il plurimedagliato olimpico e faro del movimento italiano, giunto quest’anno alla settima partecipazione alle Finali di Coppa del Mondo, vanta come migliori risultati il secondo posto di Mosca 2019 e la terza piazza di un anno fa a Hermosillo. Questa era invece una prima volta assoluta per Roner, che prosegue il suo percorso di crescita anche all’aperto dopo le due affermazioni consecutivi alle Indoor World Series Finals di Las Vegas.