Tiro con l’arco, Mauro Nespoli sconfitto ai quarti nelle Finali di Coppa del Mondo

Mauro Nespoli chiude la sua stagione con una sconfitta ai quarti in occasione delle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco, ultimo atto del massimo circuito internazionale outdoor. A Tlaxcala la stella dell’arco olimpico italiano ha perso al primo turno del tabellone a eliminazione diretta, uscendo subito di scena alla sua settima apparizione della carriera alle Finals di World Cup.

Ancora rimandato dunque l’appuntamento con il primo trionfo in questa kermesse, dopo il secondo posto di Mosca 2019 ed il terzo di Hermosillo 2023. Nespoli ha ceduto al padrone di casa messicano Matias Grande, non disputando un buon match e pagando dazio in quattro set con il punteggio di 6-2 (28-27, 29-24, 27-28 e 30-26 i singoli parziali).

La competizione maschile di ricurvo è stata vinta dal fenomeno sud coreano Kim Woojin, che ha completato un 2024 trionfale in cui spicca ovviamente il tris di ori (individuale, terzetto e Mixed Team) ai Giochi Olimpici di Parigi, eguagliando il record dell’americano Brady Ellison con cinque sigilli complessivi nelle Finali di Coppa del Mondo.

Kim Woojin ha avuto la meglio nell’ultimo atto del torneo sul connazionale Lee Woo Seok per 7-3 al termine di una sfida entusiasmante e con punteggi stratosferici (29-30, 29-28, 30-30, 29-28, 29-28). Al femminile è arrivato invece un netto successo per la cinese Li Jiaman, che si è aggiudicata per la prima volta in carriera la World Cup battendo nel match decisivo 6-0 l’indiana Deepika Kumari.