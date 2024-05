Tiro con l’arco, Elisabeth Straka vince il torneo preolimpico di Essen al femminile, tre pass assegnati

Si è concluso il torneo femminile preolimpico individuale di tiro con l’arco in quel di Essen (Germania), località nella quale da domani avranno luogo anche gli Europei.

A vincere è stata l’austriaca Elisabeth Straka che, di conseguenza, ha regalato il pass olimpico all’Austria: un gran percorso il suo avendo battuto nei quarti di finale l’israeliana Mikaella Moshe per 6-0, stesso punteggio con il quale ha regolato in semifinale l’olandese Quinty Roeffen e poi in finale l’estone Reena Parnat per 6-2.

Reena Parnat che ha colto la medaglia d’argento e a sua volta ha permesso di staccare il pass olimpico individuale per le Olimpiadi per l’Estonia. Bronzo che è stato vinto invece dalla turca Elif Berra Gokkir che, dopo il 5-5, ha superato allo shoot-off (10-9) l’olandese Roeffen: per la Turchia quindi arriva il primo pass per il femminile dopo tre pass raccolti nel settore maschile.