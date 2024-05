Tiro con l’arco, Mauro Nespoli unico azzurro qualificato per i quarti di finale al Preolimpico Europeo

Luci e ombre in chiave azzurra al termine della prima giornata del Preolimpico Europeo di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Essen (Germania) e valevole come evento continentale di qualificazione individuale per i Giochi di Parigi 2024. Uno solo dei tre arcieri italiani in gara ha infatti raggiunto i quarti di finale, restando in lizza per il pass a cinque cerchi non nominale.

Stiamo parlando dell’argento olimpico di Tokyo 2021 Mauro Nespoli, terzo nel ranking round mattutino e ammesso direttamente ai sedicesimi di finale, che ha sconfitto nel tabellone a eliminazione diretta per 6-4 l’ucraino Artem Ovchynnikov (28-28, 28-28, 28-28, 28-28, 26-25) ed il finlandese Antti Tekoniemi (27-27, 28-27, 26-28, 29-28, 29-29).

Il 36enne di Voghera se la vedrà domani pomeriggio ai quarti con l’ucraino Mykhailo Usach, con all’orizzonte una eventuale semifinale contro uno tra l’olandese Senna Roos ed il britannico Conor Hall. Quest’ultimo ha interrotto il percorso di Federico Musolesi, battuto per 6-4 dopo aver regolato nei turni precedenti lo slovacco Daniel Medveczky 6-2 ed il portoghese Nuno Carneiro 6-4.

Niente da fare anche per Alessandro Paoli, vittorioso contro lo sloveno Miha Rozic (6-4) ed il lettone Davis Blaze (7-1) prima di pagare dazio agli ottavi con lo svizzero Keziah Chabin per 7-1. Ancora in corsa dunque per le tre quote individuali maschili Olanda (con due rappresentanti), Svizzera, Slovenia (con due atleti che si sfidano ai quarti), Italia, Ucraina e Gran Bretagna.