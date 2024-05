Tiro con l’arco, l’Italia punta al pass individuale maschile per Parigi nel Preolimpico Europeo di Essen

Giornata di vigilia in vista del Preolimpico Europeo di tiro con l’arco, in programma a Essen da domenica 5 a lunedì 6 maggio. La località tedesca, che ospiterà successivamente i Campionati Europei da mercoledì 8 a domenica 12 maggio, sarà teatro di un evento cruciale in ottica qualificazione olimpica individuale verso i Giochi di Parigi 2024.

Il Preolimpico continentale mette in palio infatti 3 quote individuali (al massimo una per nazione) per genere, con il requisito minimo però di arrivare almeno ai quarti di finale per garantirsi almeno la possibilità di un eventuale ripescaggio (gli atleti fuori dalla top8 non verranno presi in considerazione). L’Italia, già certa di uno slot individuale femminile grazie al bronzo di Chiara Rebagliati ai Giochi Europei 2023, parteciperà dunque al torneo solamente con gli uomini (ancora a secco).

La selezione azzurra schiera per l’occasione Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, chiamati ad una grande prestazione per arrivare fino in fondo (basta che il migliore dei nostri portacolori venga preceduto nella classifica finale da rappresentati di al massimo due Paesi diversi, restando però nella top8) e garantire al Bel Paese la certezza di portare almeno un uomo a Parigi per poi provare a qualificare il terzetto nelle prossime chance a disposizione.

Gli arcieri italiani dovranno vedersela principalmente con i britannici, l’israeliano Roy Dror, gli olandesi, gli sloveni, un paio di lussemburghesi, il finlandese Antti Tekoniemi, il croato Alen Remar, il belga Jarno De Smedt e due svizzeri in assenza di Francia, Turchia, Spagna, Germania e Moldavia (nazioni già con almeno un pass in campo maschile).