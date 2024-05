Tiro con l’arco, Italia ancora a secco di pass con gli uomini. Le prossime occasioni per qualificare i terzetti a Parigi

Il Preolimpico Europeo di Essen è andato in archivio con un risultato finale negativo per la Nazionale italiana di tiro con l’arco, che puntava alla carta olimpica individuale maschile dopo aver già conquistato quella femminile la scorsa estate grazie al bronzo di Chiara Rebagliati agli European Games 2023 di Cracovia.

Mauro Nespoli (out ai quarti di finale, quindi ad una sola vittoria dal pass a cinque cerchi), Federico Musolesi e Alessandro Paoli non sono riusciti ad arrivare fino in fondo nel torneo tedesco, rimandando dunque l’appuntamento con la qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Ad oggi il settore maschile azzurro è a secco e non verrebbe rappresentato alle Olimpiadi, ma restano ancora diverse occasioni per timbrare il cartellino e salire sul volo per la capitale francese.

La prossima chance è quasi immediata, infatti Essen si appresta ad ospitare dall’8 al 12 maggio un’edizione dei Campionati Europei che assegnerà un pass a squadre sia tra gli uomini che tra le donne (non considerando ovviamente i Paesi già qualificati con il terzetto ai Giochi). In caso di esito negativo, ci sarebbe poi un ultimo appello a metà giugno in Turchia.

Ad Antalya si terrà infatti un Preolimpico Mondiale che metterà in palio in primis almeno due quote individuali (per genere) – un numero che potrebbe aumentare, in caso di riallocazioni mancate negli eventi precedenti di qualificazione – e poi soprattutto tre posti nella prova a squadre maschile e quattro in quella femminile per Parigi 2024. Dopo il torneo preolimpico globale, resterà infine il “paracadute” del ranking mondiale che ripescherà alle Olimpiadi due team per genere.