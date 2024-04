Tiro con l’arco, i ranking olimpici prima del Preolimpico europeo di Essen. La situazione dell’Italia

La prima tappa stagionale di Coppa del Mondo è passata agli archivi in quel di Shanghai con alcuni risultati pesanti in ottica ranking mondiale a squadre in attesa del Preolimpico continentale e dei Campionati Europei previsti in rapida successione ad Essen tra il 5 ed il 12 maggio. Andiamo dunque a scoprire come evolve la situazione dell’Italia nell’ottica di un eventuale ripescaggio dei terzetti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Quando mancano due sole tappe di World Cup, l’Europeo, il Preolimpico globale e alcuni eventi di livello inferiore alla deadline del 24 giugno, comincia a delinearsi in maniera più nitida il quadro relativo ai team che possono ambire ad uno degli ultimi due slot (sia al femminile che al maschile) a disposizione tramite ranking in caso di mancata qualificazione “sul campo”.

Prima di ricorrere a questa classifica, verranno però ancora assegnati 2 pass agli Europei (1 per sesso) e 7 al torneo mondiale di qualificazione a cinque cerchi in quel di Antalya (4 tra le donne, 3 tra gli uomini). L’Italia occupa al momento la terza piazza con la squadra maschile alle spalle di India e Cina Taipei, quindi ha buone chance di giocarsi un possibile ripescaggio, mentre il team femminile è sceso adesso in ottava posizione e dovrà trovare almeno un grande exploit per volare ai Giochi tramite ranking.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del tiro con l’arco a squadre per Parigi 2024, escludendo i Paesi già qualificati con il terzetto ed indicando tra parentesi per ciascuna formazione i quattro punteggi attualmente validi per la graduatoria:

RANKING OLIMPICO MASCHILE

1. India 238 (80+56+51+51)

2. Cina Taipei 226 (68+56+51+51)

3. Italia 210 (60+60+48+42)

4. Cina 196 (60+51+45+40)

5. USA 175 (60+42+38+35)

6. Spagna 171 (51+48+36+36)

7. Messico 162 (51+40+36+35)

8. Indonesia 160 (47,5+42+42+28,5)

9. Olanda 150 (50+36+36+28)

10. Brasile 147 (42+40+35+30)

RANKING OLIMPICO FEMMINILE

1. Cina 242 (80+60+51+51)

2. Cina Taipei 197 (68+51+42+36)

3. India 185 (56+45+42+42)

4. Indonesia 157 (48+47,5+36+25,5)

5. Colombia 152 (42+40+36+34)

6. Gran Bretagna 150 (60+35+28+27)

7. Olanda 147 (60+38+28+21)

8. Italia 143 (42+36+35+30)

9. Brasile 137,5 (42+36+34+25,5)

10. Spagna 135 (36+35+34+30)