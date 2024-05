Tiro con l’arco, Europei: definite le avversarie agli ottavi dell’Italia nell’olimpico

Conclusi da pochi istanti gli incontri di qualificazione agli ottavi di finale degli Europei 2024 di tiro con l’arco in quel di Essen (Germania). Definiti quelli che saranno gli avversari dell’Italia agli ottavi domani nelle prove a squadre al maschile e al femminile dell’arco ricurvo.

Al maschile l’Italia di Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli si è qualificata come terza forza e agli ottavi incrocerà sulla propria strada il Lussemburgo (Ansel, Henckels e Klein), vincitori allo shoot-off contro la Danimarca (29-27 le frecce di spareggio). Alle 14.15 di domani andrà in scena questa sfida per affrontare eventualmente ai quarti una tra Polonia e Spagna.

Al femminile Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli si erano piazzate addirittura in seconda posizione nel ranking Torino e troveranno la Slovacchia (Barankova, Bendikova e Druskova) che ha battuto con un netto 5-1 la Polonia nella sfida di questo pomeriggio. Un incontro sicuramente alla portata delle azzurre domani alle 15.00 per poi affrontare in semifinale una tra Grecia e Ucraina.