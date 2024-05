Tiro con l’arco, sfuma il bronzo europeo individuale per Tatiana Andreoli. In trionfo Bauer e Gazoz

La domenica di Essen (Germania) va in archivio senza sussulti per l’Italia, sconfitta in tutte e tre le finali disputate oggi nell’olimpico ai Campionati Europei 2024 di tiro con l’arco. Dopo i ko dei due terzetti azzurri (argento per gli uomini, quarta moneta per le donne) in mattinata, nella sessione pomeridiana è arrivata infatti una nuova delusione in occasione dello spareggio per il bronzo nell’individuale femminile.

Tatiana Andreoli, eccellente nei giorni scorsi tra ranking round ed eliminatorie (anche con la squadra), è incappata in una giornata negativa tirando decisamente sotto i suoi standard sia con il terzetto che a livello individuale contro la quotata francese Lisa Barbelin nella sfida che metteva in palio il terzo gradino del podio nella rassegna continentale.

27-23, 27-25, 28-27 i parziali dei tre set vinti dalla transalpina nei confronti della 25enne piemontese, oro europeo al coperto lo scorso febbraio in Croazia. La finalissima ha visto il successo allo shoot-off della tedesca Katharina Bauer sulla spagnola Elia Canales, mentre al maschile il fuoriclasse turco Mete Gazoz ha rispettato il pronostico dominando l’atto conclusivo contro il sorprendente sloveno Den Habjan Malavasic.