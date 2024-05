Tiro con l’arco, Europei: la Germania vince nel misto dell’olimpico

Giornata di finali agli Europei 2024 di tiro con l’arco a Essen (Germania). Dopo gli ultimi atti al mattino delle squadre dell’olimpico, nel primo pomeriggio si è cominciato con la finale per il bronzo e la finale per l’oro nel ricurvo.

A vincere è stata la Germania (Katharina Bauer e Florian Unruh), che ha superato in finale la Gran Bretagna con un netto 6-2 (36-35, 35-35, 38-38, 38-36). Un incontro costantemente in gestione per i tedeschi, che hanno completato così un grande percorso dopo aver battuto l’Olanda in semifinale.

Olanda che si è riscattata vincendo per 5-1 la finale per il bronzo contro la Turchia (37-37, 38-36, 35-34). Un bel successo per Laura van der Winkel e Steve Wijler, che salgono quindi sul terzo gradino del podio a livello europeo. Giornata che andrà avanti prima con il ricurvo femminile, poi quello maschile.