Tiro con l’arco, Italia sconfitta dalla Francia in finale agli Europei. Quarto posto per la squadra femminile

Mattinata amara ad Essen in chiave azzurra nell’ultima giornata dei Campionati Europei 2024 di tiro con l’arco, riservata alle finali del ricurvo. I due terzetti tricolori hanno infatti perso le rispettive finali (uomini per l’oro, donne per il bronzo), mentre nel pomeriggio l’Italia proverà a rimpinguare il suo bottino di medaglie nella rassegna continentale con Tatiana Andreoli che sfiderà la francese Lisa Barbelin per il terzo posto nell’individuale.

Sconfitta agrodolce per il team maschile composto da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi, che aveva festeggiato venerdì la qualificazione olimpica per Parigi 2024 grazie al successo in semifinale all’ultima volée contro l’Olanda. Quest’oggi i nostri portacolori non sono riusciti a completare l’opera, cedendo alla Francia in tre set (53-51, 52-50, 57-56) e aggiudicandosi dunque un argento comunque molto prezioso.

Nespoli, Paoli e Musolesi erano reduci dal titolo europeo del 2022 a Monaco di Baviera e dal trionfo agli European Games del 2023 a Cracovia, confermandosi quindi nell’elite continentale. Epilogo amaro al femminile per Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, battute 6-2 (55-52, 53-54, 53-55, 52-54) nella finale per il bronzo dalla Germania oro mondiale 2023.

Purtroppo il pass a cinque cerchi (l’unico in palio questa settimana ad Essen) era sfumato due giorni fa con il ko in semifinale contro la Francia e con la contemporanea vittoria dell’Olanda sulla Germania. Il terzetto neerlandese ha conquistato il ticket per Parigi 2024, perdendo poi la Finale di oggi per la medaglia d’oro contro la squadra transalpina per 5-3.