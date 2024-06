Preolimpico tiro con l’arco 2024, pass al maschile a Messico, Cina Taipei e Gran Bretagna

Seconda giornata del Preolimpico di tiro con l’arco in quel di Antalya (Turchia): dopo il venerdì dedicato alla qualificazione olimpica per i terzetti al femminile, oggi è stata la volta delle squadre maschili con tre pass assegnati per Parigi 2024.

Pass che sono andati a Messico, Cina Taipei e Gran Bretagna. Messico che ha sconfitto sul suo percorso Spagna, India, Gran Bretagna e proprio Cina Taipei in finale in un percorso da vera e propria outsider, qualificandosi come ottava forza dal ranking round. Cina Taipei che ha invece sconfitto Slovenia, Bangladesh e Germania.

Germania che è proprio la squadra beffata: i tedeschi hanno infatti perso la finale per il bronzo contro la Gran Bretagna in quello che era lo scontro diretto per qualificarsi alle Olimpiadi direttamente e non per ripescaggio via ranking. Britannici che hanno vinto per 5-3 lo scontro diretto, staccando così il pass per Parigi.