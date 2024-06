Tiro con l’arco, assegnate le ultime due carte olimpiche al femminile ad Antalya

Penultima giornata del Preolimpico di tiro con l’arco in quel di Antalya (Turchia). Al femminile sono state assegnate le ultime due carte olimpiche (non nominali) per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.

Carte che sono andate in favore di India e Iran grazie allo splendido percorso di Mobina Fallah e Bhaijan Kaur. Quest’ultima, iraniana, si è fatta largo nell’amplissimo tabellone di questo Preolimpico, qualificandosi come terza forza nel ranking round ed eliminando lungo il suo percorso la mongole Bishindee, la slovena Cavic, la polacca Myszor, la moldava Mirca e infine proprio l’indiana Fallah.

Fallah che si era qualificata come prima e anch’essa è partita dai sedicesimi di finale eliminando la greca Papadopoulou, la kazaka Avdeyeva, l’indiana Bhakat e l’ucraina Marchenko, salvo cedere in finale per 6-2, ma prendersi comunque la soddisfazione di questo pass. Domani sarà la volta dell’individuale maschile che chiuderà questo ultimo torneo di qualificazione olimpica.