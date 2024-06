LIVE Tiro con l’arco, Preolimpico 2024 in DIRETTA: tutto o niente per l’Italia femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del torneo Preolimpico di tiro con l’arco. Ad Antalya (Turchia) il terzetto della squadra femminile si gioca le ultime chance di qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la delusione degli Europei.

Lucilla Boari, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli saranno in gara con altre 37 squadre e si contenderanno 4 pass Olimpici. Tutte le semifinaliste infatti staccheranno il pass per i Giochi che si terranno da fine luglio nella capitale transalpina. Azzurre tra le favorite per un posto in semifinale al pari delle compagini asiatiche, ovvero Cina, Taipei, Indonesia, Hong Kong, Vietnam ed India. Tra le europee attenzione a Gran Bretagna, Turchia, Spagna ed Ucraina, ma occhio a possibili outsiders.

Ci sarà un’ulteriore possibilità per griffare la partecipazione alle Olimpiadi. Sempre ad Antalya tra una settimana nella tappa di Coppa del Mondo verranno aggiornati i ranking, e la migliore squadra tra coloro ancora a secco di pass verrà promossa ai Giochi.

La prova a squadre femminile del torneo Preolimpico di tiro con l’arco di Antalya inizierà alle 12.30. Non sarà possibile seguire l’evento in diretta TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della manifestazione. Buon divertimento e forza azzurre!