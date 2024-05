Tiro con l’arco, Coppa del Mondo di scena a Yecheon: azzurre a caccia di punti per il ranking verso Parigi

La Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco fa tappa a Yecheon questa settimana (21-26 maggio) per il secondo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante, che mette in palio punti pesanti per il ranking in ottica qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Si tratta dunque di una grande chance per le squadre che non hanno ancora ottenuto sul campo il pass a cinque cerchi, alla luce dei due slot a disposizione tramite ranking dopo il Preolimpico Mondiale di Antalya previsto a metà giugno.

La spedizione azzurra in Corea del Sud si preannuncia quindi molto importante per il settore femminile, mentre gli uomini potranno gareggiare con maggiore tranquillità dopo aver regalato all’Italia la carta olimpica a squadre grazie all’argento europeo di Essen. Nella seconda prova di World Cup, oltre al terzetto titolare composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, sarà impegnato anche il giovane emergente Matteo Borsani per cercare di impressionare i tecnici e mettere in discussione le gerarchie interne verso Parigi 2024.

Discorso diverso per le donne, alla ricerca di un exploit nella gara a squadre per scalare il ranking mondiale dopo aver sfiorato il pass a cinque cerchi durante gli Europei. Confermato il trio formato da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, che verrà integrato per l’occasione dall’interessante 21enne Roberta Di Francesco con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella nel confronto con le compagini più forti del Pianeta.