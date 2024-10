Tiro con l’arco, Elisa Roner si ferma ai quarti nel compound alle Finali di Coppa del Mondo

Si interrompe subito ai quarti di finale il percorso di Elisa Roner alle Finali di Coppa del Mondo 2024, ultimo atto stagionale del massimo circuito internazionale di tiro con l’arco in corso di svolgimento a Tlaxcala (Messico). Nella prima delle due giornate di gara previste si sono disputate le competizioni della divisione compound, mentre la kermesse si chiuderà nel day-2 con l’arco olimpico (in cui l’Italia schiera al maschile Mauro Nespoli).

La 23enne azzurra, vincitrice delle ultime due edizioni delle Indoor World Series Finals di Las Vegas e qualificatasi per la prima volta in carriera alle Finali di World Cup grazie al successo nella tappa di Antalya, ha perso al debutto nel tabellone a eliminazione diretta contro la padrona di casa messicana Andrea Becerra per 146-145.

Torneo femminile vinto ancora una volta dalla formidabile colombiana Sara Lopez, che ha battuto nell’ultimo atto 147-146 l’estone Meeri-Marita Paas migliorando ulteriormente il suo record assoluto di sigilli nelle Finali di Coppa del Mondo (nove, di cui gli ultimi sette consecutivi) e confermando il suo feeling speciale con questa manifestazione.

Nel settore maschile è arrivato invece il primo trionfo nelle Finals di World Cup per l’americano James Lutz, protagonista di una giornata semplicemente perfetta senza mai uscire dal cerchio del dieci (su 45 frecce complessive) tra quarti, semifinale e finale. 150-149 il punteggio nel match decisivo con il danese Mathias Fullerton, vincitore della scorsa edizione a Hermosillo 2023.