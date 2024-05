Tiro a volo, Martina Bartolomei nel gruppo di testa dopo 50 piattelli dello skeet agli Europei. Scocchetti subito dietro

Martina Bartolomei è nel gruppo di testa al termine della prima giornata delle qualificazioni dello skeet femminile agli Europei 2024 di tiro a volo, in corso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Simona Scocchetti è in ottava posizione, mentre è 22ma Diana Bacosi, con le azzurre seconde nella graduatoria a squadre alle spalle della Slovacchia.

Nelle qualificazioni individuali, dopo 50 dei 125 piattelli previsti in testa c’è un gruppo di sette tiratrici a quota 48/50: con Martina Bartolomei ci sono la transalpina Lucie Anastassiou, le cipriote Andri Eleftheriou e Panagiota Andreou, l’atleta individuale neutrale Daria Turulo, la slovacca Vanesa Hockova e l’azera Rigina Meftakhetdinova.

Ottava posizione a quota 47/50 per un gruppo di otto atlete tra le quali è presente Simona Scocchetti, mentre Diana Bacosi si attesta nel quartetto a quota 44/50 al 22° posto. Nella graduatoria a squadre l’Italia è seconda con 139/150 alle spalle della sola Slovacchia, che comanda con 141/150. Terzo posto per Cipro con 138, più staccate Repubblica Ceca, quarta con 132, Gran Bretagna, quinta con 131, e Germania, sesta con 128.

Nella categoria junior Eleonora Ruta è al comando con 47/50 assieme alla georgiana Elizaveta Boiarshinova, mentre è terza Arianna Nember, a quota 46 con la ceca Eliska Luskova e la tedesca Annabella Hettmer. Più indietro Viola Picciolli, 23ma a quota 40/50 con la svedese Felicia Wenche Ros, e Dalia Buselli, la quale condivide la 28ma piazza con la ceca Natalie Bravencova e la britannica Phoebe Grace Bodley-Scott.

Nella graduatoria a squadre le azzurrine (non viene conteggiato lo score di Buselli) sono in seconda posizione alle spalle della Slovacchia, nonostante entrambe le squadre siano a quota 133/150, dato che le slovacche hanno fatto meglio nella seconda serie (68/75 contro 65/75). Terza l’Ucraina con 131, davanti alla Germania, quarta con 130, alla Gran Bretagna, quinta con 124 ed alla Repubblica Ceca, sesta con 122.