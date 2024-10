Tiro a volo, Bacosi seconda e Maruzzo quarta dopo 75 piattelli dello skeet alle Finali di Coppa del Mondo

Buone notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni dello skeet femminile alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, scattate quest’oggi a Nuova Delhi, in India: dopo 75 piattelli Diana Bacosi è al secondo posto e Martina Maruzza si trova in quarta posizione.

Tra le 11 tiratrici in gara la statunitense Samantha Simonton è l’unica a chiudere con uno score immacolato, totalizzando 75/75. Alle sue spalle due atlete condividono la piazza d’onore, ovvero l’indiana Ganemat Sekhon e l’azzurra Diana Bacosi, appaiate a quota 74/75.

Un terzetto, con lo score di 73/75, condivide la quarta posizione, composto dall’azzurra Martina Maruzzo, dalla statunitense Dania Jo Vizzi e dalla transalpina Lucie Anastassiou. Dopo le prime tre serie delle cinque complessive, un discreto solco viene scavato tra le prime sei e le altre cinque contendenti.

Al settimo posto, infatti, si trova la messicana Gabriela Rodriguez, a quota 70/75, la quale precede la ceca Barbora Sumova e l’indiana Maheshwari Chauhan, che condividono l’ottava piazza con 69/75. Decima la kazaka Assem Orynbay con 68/75, infine chiude la classifica la qatariota Reem Al Sharshani con 63/75.

QUALIFICAZIONI SKEET FEMMINILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1130 SIMONTON Samantha USA 25 25 25 75

2 1074 SEKHON Ganemat IND 24 25 25 74

3 1082 BACOSI Diana ITA 25 24 25 74

4 1085 MARUZZO Martina ITA 24 24 25 73

5 1131 VIZZI Dania Jo USA 25 23 25 73

6 1037 ANASTASSIOU Lucie FRA 24 25 24 73

7 1105 RODRIGUEZ Gabriela MEX 21 25 24 70

8 1026 SUMOVA Barbora CZE 23 24 22 69

9 1061 CHAUHAN Maheshwari IND 24 23 22 69

10 1096 ORYNBAY Assem KAZ 23 23 22 68

11 1112 AL SHARSHANI Reem QAT 20 21 22 63