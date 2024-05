Tiro a volo, Erica Sessa conquista la terza posizione nello skeet in Coppa del Mondo a Baku

Un’ottima Erica Sessa ha ottenuto la terza posizione nella Finale dello skeet femminile, segmento che ha aperto la terza giornata valida per la Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, in fase di svolgimento in quel di Baku. L’azzurra, dopo un inizio balbettante, ha ripreso egregiamente controllo della gara, chiudendo con un piazzamento sul podio l’avventura in terra azera

Un ultimo atto oggettivamente non facile per l’atleta che, dopo aver terminato le qualificazioni al quinto posto con 115/20, ha inaugurato la prima serie con un brutto errore, commettendone poi due nella seconda. A seguito di una terza serie senza sbavature, la tiratrice ha poi mancato un piattello nella quarta, segnando 5/5 nella quinta serie e nella sesta.

Ma a causa di altri due tiri a vuoto nella settima e nell’ottava tranche, Sessa ha timbrato i totale 34/40, cedendo il passo alla libanese Ray Bassil che, nel vìs-a-vìs conclusivo, si è imposta ampiamente sull’australiana Penny Smith, mettendo a referto 44/50 contro i 40/50 dell’avversaria.

Quarta posizione poi per la statunitense Rachel Leighanne Tozier (29/35) davanti alla connazionale Aeriel Alease Skinner (22/30) e alla turca Saifeye Temidzdemeir (17/25).

Fuori dalle prime sei le altre azzurre in gara. Sofia Littamè, in gara solo per il ranking, si è accontentata della tredicesima piazza con 116/120, terminando l’ultimo segmento con 24/25. Più indietro invece Isabella Cristiani (anche lei in lizza solo per il ranking), ventunesima con 108/120.