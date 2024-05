Tiro a volo, Coppa del Mondo: Erminio Frasca in corsa per la finale dopo 75 piattelli del trap a Baku

Si chiude anche per il trap maschile la prima giornata delle qualificazioni della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian: in casa Italia resta in corsa per la finale Erminio Frasca, che potrebbe sperare di agganciare lo shoot-off per l’ultimo atto, anche se il miglior azzurro è Emanuele Iezzi.

Da solo al comando con il punteggio di 74/75 c’è il turno Tolga N Tuncer, davanti all’irlandese Ian O’Sullivan, a sua volta solitario in seconda posizione con 73/75. Gruppone di 13 tiratori al terzo posto con 72/75, tra i quali l’italiano Emanuele Iezzi, il quale però è in gara solo per il ranking e non può avere accesso alla finale.

Nel gruppo di 10 tiratori a quota 71/75 che condivide il 16° posto c’è Erminio Frasca, appena davanti al plotone al 26° posto formato da 16 atleti con 70/75, del quale fanno parte Marco Correzzola e Valerio Grazini, col primo a sua volta in gara solo per il ranking e quindi senza possibilità di approdo in finale. Altro gruppo di 14 tiratori al 42° posto a quota 69/75, nel quale è presente l’italiano Daniele Resca.

TRAP MASCHILE DOPO 75 PIATTELLI

1 2038 TUNCER N Tolga TUR 25 24 25 74

2 1510 O SULLIVAN Ian IRL 24 25 24 73

3 1354 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR 22 25 25 72

4 1839 AZEVEDO Joao POR 24 23 25 72

5 1855 ABUSHARIB Saeed QAT 23 25 24 72 CB:23

6 1536 IEZZI Emanuele ITA 23 25 24 72 CB:15 RPO

7 1439 BROL CARDENAS Jean Pierre GUA 24 24 24 72 CB:20

8 1242 VANEK Pavel CZE 24 24 24 72 CB:8

9 1037 WILLETT James AUS 24 24 24 72 CB:4

10 1283 GONZALEZ SALAS Matias ESP 25 23 24 72 CB:24 RPO

11 1683 MEQLAD Naser KUW 25 23 24 72 CB:19

12 1826 KOWALCZYK Piotr POL 25 24 23 72 CB:15

13 1714 SOSA Lyndon LUX 25 24 23 72 CB:11

14 1027 ILES Mitchell AUS 25 24 23 72 CB:3

15 1672 AL FAIHAN Abdulrahman KUW 25 25 22 72 RPO

16 2009 YANG Kun-Pi TPE 22 24 25 71

17 1531 FRASCA Erminio ITA 22 25 24 71

18 2075 CARVALHO Emilio Ernest USA 23 24 24 71 CB:15

19 1199 GLASNOVIC Anton CRO 23 24 24 71 CB:12

20 1969 MARINOV Filip SVK 24 23 24 71

21 1679 ALRASHIDI Talal KUW 23 25 23 71 CB:19

22 1829 PASIERBSKI Tomasz POL 23 25 23 71 CB:18

23 1865 AL RUMAIHI Mohammed QAT 25 23 23 71 CB:2

24 1862 AL HEMAIDI Nasser Ali QAT 25 23 23 71 CB:1 RPO

25 1478 KAPOOR Vivaan IND 24 25 22 71

26 1764 MARKOVIC Jovica MNE 22 24 24 70

27 1288 RODRIGUEZ URIS Jose Luis ESP 23 23 24 70 CB:19 RPO

28 1281 FERNANDEZ Alberto ESP 23 23 24 70 CB:6

29 1282 GARCIA Andres ESP 23 23 24 70 CB:3

30 1754 CHETCUTI Gianluca MLT 23 23 24 70 CB:1

31 2077 HINTON William USA 24 22 24 70 CB:18

32 1925 MANCINI Manuel SMR 24 22 24 70 CB:10

33 1840 BRUNO FARIA Jose Manuel POR 25 21 24 70

34 1529 CORREZZOLA Marco ITA 22 25 23 70 CB:8 RPO

35 1534 GRAZINI Valerio ITA 22 25 23 70 CB:2

36 2039 TUZUN Oguzhan TUR 23 24 23 70

37 1313 PYHAELAE Joonas FIN 24 23 23 70

38 1483 MENDIRATTA Bhowneesh IND 25 22 23 70

39 1335 GUERRERO Sebastien FRA 24 24 22 70

40 1285 MARTINEZ TORRES Adria ESP 25 23 22 70 CB:13

41 1888 ZHUKOV Lev AIN 25 23 22 70 CB:7

42 1858 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 20 24 25 69

43 1546 RESCA Daniele ITA 23 21 25 69

44 1228 KOSTELECKY David CZE 21 24 24 69

45 1026 GRICE Thomas Derek AUS 22 23 24 69 CB:17

46 1660 ALMUTAIRI Fahad Makin A KSA 22 23 24 69 CB:11

47 1587 KHASSYANOV Victor KAZ 22 23 24 69 CB:9

48 1491 TONDAIMAN Prithviraj IND 24 21 24 69 CB:17

49 1577 BEDAREV Maksim KAZ 24 21 24 69 CB:15

50 1406 KROSS Marco GER 23 23 23 69 CB:8

51 1574 AISALBAYEV Alisher KAZ 23 23 23 69 CB:6

52 1325 BOURGUE Clement FRA 23 24 22 69 CB:15

53 1229 LIPTAK Jiri CZE 23 24 22 69 CB:6

54 1201 LABINJAN Paolo CRO 23 24 22 69 CB:4

55 1968 HRUSKA Daniel SVK 24 23 22 69 RPO

56 1590 KONCHENKO Bogdan KAZ 19 25 24 68

57 1270 MEHELBA Abdel Aziz EGY 24 20 24 68

58 1843 RODRIGUES Armelim Filipe POR 23 23 22 68 CB:17

59 2027 ILNAM Yavuz TUR 23 23 22 68 CB:16

60 1482 LAKSHAY Lakshay IND 20 22 25 67 RPO

61 1663 ALSHRIEDH Mohammed Mansour S KSA 20 23 24 67

62 1676 ALMUDHAF Khaled KUW 21 22 24 67

63 1970 MOHYLA Marco SVK 21 23 23 67 RPO

64 2080 MEIN Derrick Scott USA 24 20 23 67

65 1363 SCOTT Steven GBR 24 21 22 67

66 1816 TOPACIO Hagen Alexander PHI 24 22 21 67

67 1076 GULIYEV Alimirza AZE 24 24 19 67

68 1971 OLEJNIK Hubert Andrzej SVK 21 20 25 66

69 1917 ROLIH Sandi SLO 22 22 22 66 CB:17

70 1080 HUSEYINLI Ali AZE 22 22 22 66 CB:13

71 1485 SANDHU Zoravar Singh IND 22 22 22 66 CB:4 RPO

72 1093 MEHDIZADE Sabir AZE 23 21 22 66

73 1203 SUSNIC Ivan CRO 21 21 23 65

74 1766 STANISIC Ivo MNE 22 22 21 65

75 1589 KOLOMOYETS Maxim KAZ 19 21 24 64

76 1259 LORENZO Eduardo Jose DOM 20 21 23 64

77 1755 COLEIRO Jean Pierre MLT 21 22 21 64

78 1972 TOTH Timotej SVK 23 22 19 64

79 1308 MYLLYLA Mika FIN 21 25 18 64

80 1656 ALDAWSARI Saad Abdullah R KSA 21 20 22 63

81 1918 SUSA Jernej SLO 22 21 20 63

82 1911 HOZJAN Ales SLO 23 20 20 63

83 1916 MAJERIC Ivan SLO 22 18 22 62 RPO

84 2107 MARTINEZ Leonel VEN 21 20 21 62

85 1655 ALDAJANI Faisal Saud KSA 21 22 19 62 RPO

86 1415 SCHMIDT Tim-Luca GER 21 24 17 62

87 1314 TALLGREN Saku FIN 19 21 21 61

88 1946 JAYASEKERA Beverly Gavin SRI 22 19 20 61

89 1402 JOHN Moritz Alfred Paul GER 20 23 18 61

90 1860 AL ATHBI Ali Rashed H M QAT 20 21 19 60 RPO

91 1098 NOVRUZLU Murtaza AZE 18 21 20 59 RPO

92 1088 MADATOV Kamil AZE 21 19 19 59 RPO

93 2122 QUSOUS Aiman T I JOR 20 18 17 55

DNS 1924 BERTI Gian Marco SMR DNS

DNS 1758 SCIBERRAS Nico MLT DNS