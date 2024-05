Tiro a volo, Coppa del Mondo: Erica Sessa in testa nel trap a Baku dopo 75 piattelli

Si è aperta la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo di Baku, in Azerbaigian: dopo i primi 75 piattelli delle qualificazioni del trap femminile in casa Italia si può gioire per la presenza al primo posto di Erica Sessa. Tagliate fuori dalla lotta per l’ingresso in finale delle altre azzurre.

Come detto, in testa da sola, con lo score di 73/75, c’è Erica Sessa, che a due serie dal termine ha un piattello di margine sulla turca Safiye Temizdemir, seconda con 72/75, e ben tre sul quartetto al terzo posto con 70/75, composto dalle statunitensi Rachel Leighanne Tozier ed Aeriel Alease Skinner, dalla taiwanese Liu Wan-Yu e dalla cinese Deng Weiyun.

L’azzurra, inoltre, vanta quattro lunghezze di margine sulla coppia al settimo posto, formata dall’australiana Penny Smith e dall’indiana Shreyasi Singh, ovvero le prime tiratrici virtualmente escluse dalla finale. Già fuori dai giochi le altre azzurre in gara, Alessia Iezzi, 29ma con 66/75, e Federica Caporuscio, 39ma con 62/75. Al via solo per il ranking, dunque senza possibilità di accesso alla finale, Sofia Littamè, 22ma con 66/75, ed Isabella Cristiani, 34ma con 63/75.

CLASSIFICA TRAP FEMMINILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1549 SESSA Erica ITA 25 24 24 73

2 2037 TEMIZDEMIR Safiye TUR 24 24 24 72

3 2087 TOZIER Rachel Leighanne USA 21 24 25 70

4 2084 SKINNER Aeriel Alease USA 22 24 24 70

5 2004 LIU Wan-Yu TPE 22 25 23 70

6 1168 DENG Weiyun CHN 24 24 22 70

7 1036 SMITH Penny AUS 22 24 23 69

8 1489 SINGH Shreyasi IND 22 25 22 69

9 1084 JAMALOVA Aydan AZE 22 22 24 68

10 1883 IVOILOVA Sofia AIN 21 24 23 68

11 1849 CAMPOS-MARTYN Augusta Rose PUR 23 22 23 68

12 1707 BASSIL Ray LBN 23 23 22 68

13 1674 ALHAWAL Shahad KUW 24 22 22 68

14 1393 BINDRICH Sarah GER 24 23 21 68

15 1035 SKINNER Catherine AUS 21 22 24 67

16 1409 MURCHE Kathrin GER 21 23 23 67

17 1733 RAMIREZ CABALLERO Alejandra MEX 21 24 22 67

18 1926 PERILLI Alessandra SMR 22 23 22 67

19 1303 ANTIKAINEN Noora FIN 22 24 21 67

20 1841 COELHO DE BARROS Maria Ines POR 24 23 20 67

21 1359 LING Abbey GBR 19 23 24 66

22 1537 LITTAME Sofia ITA 22 21 23 66 RPO

23 1842 RODRIGUES Ana Rita POR 21 24 21 66

24 1073 EYVAZOVA Ulviyya AZE 19 23 23 65

25 1442 SOTO ABRIL Ana Waleska GUA 18 25 22 65

26 1481 KUMARI Rajeshwari IND 20 23 22 65

27 2001 LIN Yi Chun TPE 21 22 22 65

28 1315 VEROMAA Mopsi FIN 19 22 23 64

29 1535 IEZZI Alessia ITA 21 20 23 64

30 1580 DMITRIYENKO Mariya KAZ 21 22 21 64

31 1441 RUANO OLIVA Adriana GUA 24 19 21 64

32 2030 KAYA Rumeysa Pelin TUR 18 21 24 63

33 1581 DOSMAGAMBETOVA Aizhan KAZ 20 21 22 63 CB:12

34 1530 CRISTIANI Isabella ITA 20 21 22 63 CB:1 RPO

35 1479 KEER Manisha IND 19 23 21 63

36 1070 BABAYEVA Aydan AZE 21 21 21 63

37 1286 MOLNE MAGRINA Mar ESP 20 19 23 62

38 1637 LEE Bo Na KOR 19 21 22 62

39 1527 CAPORUSCIO Federica ITA 22 18 22 62

40 1312 PULLIAINEN Pihla Emilia FIN 20 19 22 61 RPO

41 1597 PRILEPINA Anastassiya KAZ 21 18 22 61

42 2074 CARROLL Ashley USA 19 19 21 59

43 1309 NIEMINEN Silja Orvokki FIN 17 20 21 58 RPO

44 1400 HALWAX Nadine GER 22 18 18 58

45 1034 SCANLAN Laetisha AUS 21 21 16 58

46 1673 ALHAWAL Sarah KUW 19 17 21 57

47 1682 ALZAMANAN Reem M Gh M Gh KUW 16 21 19 56

48 1307 MAKELA-NUMMELA Satu FIN 17 20 17 54

49 1601 SARMANOVA Nargiza KAZ 16 17 20 53

50 1082 JAFAROVA Narmin AZE 21 16 15 52 RPO

51 1077 GULIYEVA Aylin AZE 20 16 15 51 RPO

DNS 1142 ALI Selin BUL DNS