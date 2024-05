Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2024: Turchia vittoriosa nella pistola mista

Si è aperta a Baku, in Azerbaigian, la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno: la prima gara in programma è stata quella della pistola ad aria compressa da 10 metri mista, che non ha visto al via coppie italiane nelle qualificazioni. Successo di Turchia 1 su Kazakistan 2, mentre il gradino più basso del podio è andato a Cina 2.

Nella finale per il primo posto sfida senza storia: Turchia 1 di Simal Yilmaz ed Ismail Keles liquida Kazakistan 2 di Valeriya Popelova ed Eldar Imankulov per 16-2. I turchi vanno sul 2-0, i kazaki impattano sul 2-2, ma poi gli anatolici dominano vincendo tutte le sette serie successive per il definitivo 16-2.

Nella sfida per il terzo posto si va a strappi, ma alla fine Cina 2 di Li Xue e Xie Yu regola Ucraina 1 di Olena Kostevych ed Oleh Omelchuk per 16-12: gli ucraini si portano sul 2-0, ma i cinesi ribaltano la contesa sul 10-2. Ucraina 1 accorcia fino all’8-10, ma Cina 2 allunga ancora sul 14-8. Gli ucraini risalgono fino al 12-14, ma i cinesi riescono infine a spuntarla sul 16-12.