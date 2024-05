Tiro a segno: oro per l’Ucraina nella carabina 3 posizioni 50 m duet agli Europei 2024

Si apre con il successo dell’Ucraina la seconda giornata di competizioni in quel di Osijek, città della Croazia che sta ospitando i Campionati Europei 2024 di tiro a segno. Nel primo segmento di questo day-2 infatti Daria Dudka e Serhiy Kulish hanno vinto l’oro nella carabina 50 m tre posizioni duet, superando nel Gold Medal Match la Norvegia 3.

Nello specifico il binomio ha sconfitto Mari Badseng ed Henrik Larsen per 17-15, rendendosi artefice di una Final al cardiopalma e in rimonta. Dopo aver perso le prime due serie infatti gli ucraini sono riusciti a pareggiare i conti, fino a prendere definitivamente il largo avendo la meglio nell’ultima tranche.

La Svizzera ha invece ottenuto un piazzamento sul gradino più basso del podio grazie a Nina Christen e Christoph Duerr (Svizzera 1). Il team ha infatti sconfitto la Polonia 3 di Julia Ewa Piotrowska e Maciel Ogorek per 16-10. Ricordiamo che in questa gara non era presente nessun rappresentante della Nazionale Italiana.