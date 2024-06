Tiro a segno, Europei 2024: Ucraina e Polonia trionfano nella penultima giornata

Termina con il trionfo dell’Ucraina e della Polonia la penultima giornata di competizioni in quel di Osijek, città della Croazia teatro in questi giorni dei Campionati Europei 2024 di tiro a volo. Le due Nazionali si sono infatti imposte nelle prove riservate alla pistola 25 metri a squadra femminile e maschile, dando vita a due sfide molto diverse tra loro.

In tal senso è da menzionare il vìs-a-vìs al cardiopalma condotto dalle ucraine Vileina Bezv, Yulia Didenko e Polina Zaichenko, abili a sconfiggere di misura le croate Anna Cakusic, Marina Maglica e Lana Spirelja per 17-15. Bella anche la sfida per il bronzo: un confronto andato per le lunghe vinto dalla Norvegia di Ale Bjorkas Torgensen, Tiri Fredrikke Schuller ed Emmeline Ekrem Bryhn, vittoriose per 21-19 sulla Germania.

In campo maschile invece successo nettissimo per la Polonia con Stanistlaw Franciszeh Nowosadko, Ivan Rakitski e Tomasz Jedraszcyky che hanno lasciato solo un colpo ai tedeschi Fiete Kuehn, Lenoard Ernst Wolfgang e Tim Krauzpaul, mettendo a referto 16 punti contro i due dei rivali. Bene poi l’Ucraina di Vladyslav Medushevskiy, Oleksii Tsion e Timur Pidhornyi che ha arginato di misura la Norvegia per 17-15.

In questa gara non era presente alcuna squadra italiana.